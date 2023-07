Was bei den konventionell angetriebenen SUVs die Modelle GLE SUV und GLE Coupé sind, ist auf der elektrischen Plattform der EQE SUV. Foto. Mercedes-Benz AG

Wer die EQ-Linie bis jetzt verfolgt hat, wird vom Design des EQE SUV nicht besonders überrascht sein. Wie schon gewohnt, ist das ganze Auto rundlich gestaltet, von manchen Perspektiven aus ist das voll okay, sprich unauffällig, von anderen schaut er etwas komisch aus, wie der niedrigere EQE auch. Besonders die Frontpartie wirkt bei den EQs immer etwas unentwickelt, obwohl dieses Design den SUVs definitiv besser steht als den Limousinen.

Angeboten werden vier Versionen, das Einsteigermodell 300 beginnt bei 88.320 Euro, der 350+ bietet die höchste Reichweite von 581 km, der 350 4matic verzichtet auf 1,6-kWh-Batterien und erreicht somit die geringste Reichweite von 538 km, bekommt aber im Gegenzug einen zuschaltbaren Frontantrieb. Ebenso das Top-Modell 500 4matic, das mit 408 PS die stärkste Motorisierung hat, bis im Mai die AMG-Version mit 476 PS und nur 468 km Reichweite rauskommt, dafür aber vorne weniger unbeholfen aussieht.

der Standard

Was zehn Grad ausmachen können

In der Länge ist der EQE deutlich näher am EQC als am EQS, preislich ebenfalls, hat aber eine optionale Zehn-Grad-Hinterradlenkung für 1560 Euro, die den Wenderadius auf 10,5 Meter reduziert und das Navigieren im Stadtverkehr erleichtert.

Auch in weniger urbanen Gebieten fühlt man sich hier nicht fehl am Platz: Auf der Autobahn fährt er sich relativ effizient und leise dank eines cw-Werts von 0,25, und durch die ausgezeichnete Dämmung muss man sich auch nicht vom Lärm der benzinbetriebenen Geringverdiener stören lassen. Das paart sich gut mit dem wirklich beeindruckendem 3D-Surround-Sound von Burmester für 1236 Euro. Für extra Reichweite kann man sich auch eine 2100-Euro-Luftfederung gönnen, die bei hohen Geschwindigkeiten den verkleideten Unterboden noch näher an die Fahrbahn bringt.

Auf kurvigen Land- und Bergstraßen bleibt der EQE SUV auch wendig, wie man sich das von 2,5-Tonnen-SUVs mittlerweile erwartet, und das 4matic-System schaltet automatisch in den Allradmodus, wenn es das für nötig hält. Trotz des Nichtvorhandenseins eines Getriebes gibt es zwei Paddles hinter dem Lenkrad, um die Kraft der Rekuperation einzustellen. Grundsätzlich sehr praktisch, aber wenn man falsch ankommt, aktiviert sich eine "intelligente" Rekuperation, die bewirkt, dass das Auto von Moment zu Moment verschieden stark verzögert, basierend auf mir nicht durchschaubaren Parametern.

Innen der Mercedes-typische Mix aus traditioneller Handwerkskunst und Hightech, gipfelnd in der ergebenen Hingabe an die Touch-Bedienung. Foto. Mercedes-Benz AG

Das Problem mit den Touchscreens

Das Interieur ist selbstverständlich auf höchstem Niveau, und Mercedes ist der Meinung, dass das auch kompromisslos möglich ist, wenn Rohstoffe, zumindest teils, aus Recyclingmaterial beschaffen werden. Kunststoff und Textilien werden zum Beispiel aus den feinsten Fischernetzen und den hochwertigsten PET-Flaschen gewonnen, und die Batterie soll auch wiederverwendet werden.

Die Digitalisierung hat Mercedes hart getroffen, Knöpfe wurden fast völlig entfernt, und die wenigen, die überlebt haben, wurden zu Touch-Buttons konvertiert, ein "worst of both worlds" zwischen Knöpfen und Touchscreens: kein taktiles Feedback, keine adaptiven Anzeigen oder Funktionen. Dafür ist der gesamte Innenraum mit LEDs geschmückt, was ein ganz nettes Ambiente erzeugt, und für den Preis eines gebrauchten Renault Twingo, Baujahr 2020, gibt es den MBUX Hyperscreen, der Armaturenbrett, ein größeres OLED-Zentraldisplay und einen zweiten Zwölf-Zoll-Beifahrer-Bildschirm unter einer großen Glasplatte vereint. Ein iPad plus Kopfhörer ist vermutlich die ökonomischere Lösung und kann weggepackt werden, wenn es den Fahrer blendet.

Auch beim Heck dominiert das bei allen EQ-Modellen signifikante glatte und runde Erscheinungsbild. Foto: Mercedes-Benz AG