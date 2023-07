Kreuzstetten – Es war eine aufsehenerregende Verhandlung in der Marktgemeinde Kreuzstetten im niederösterreichischen Weinviertel: Das Landesverwaltungsgericht lud den gesamten Gemeinderat vor, um über die Beschwerde von Christine Kiesenhofer zu entscheiden – DER STANDARD berichtete. Die ehemalige grüne Gemeinderätin wollte wissen, wofür Kreuzstetten das durch einen Grundstücksverkauf eingenommene Geld ausgegeben hat. Die Entscheidung des Gerichts liegt nun vor, es weist Kiesenhofers Beschwerde ab.

Christine Kiesenhofer akzeptiert die Entscheidung, will in der Sache aber nicht aufgeben. Christian Fischer

Die Begründung von Richter Gerald Kammerhofer: Eine Behörde ist nur zur Auskunft über Dinge verpflichtet, die sie weiß. Aber weil das Geld nach der Überweisung mit den restlichen Euros auf dem Gemeindekonto "vermischt" wurde, lässt sich einfach nicht sagen, wo die 413.406 Euro aus einem Grundstücksverkauf im Jahr 2018 gelandet sind. Das Gericht folgt damit der Argumentation der Gemeinde, dass Geld kein Mascherl habe.

Für laufende Kosten ausgegeben?

Fakt ist, dass die Rücklagen der Gemeinde nicht in dem Ausmaß des eingegangenen Geldes angestiegen sind. Der ehemalige Vizebürgermeister Johannes Freudhofmaier von der ÖVP vermutete deshalb bei der Verhandlung in Kreuzstetten, dass die Mittel für laufende Kosten ausgegeben wurden. Und das, obwohl die niederösterreichische Gemeindeordnung vorsieht, dass Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindegrundstücken für Investitionen zu verwenden sind – und eben nicht für laufende Ausgaben.

Bürgermeister Adolf Viktorik (SPÖ) hofft, "dass auch Frau Kiesenhofer diese gerichtliche Entscheidung anerkennt und nun endlich zu der Einsicht gelangt, dass die von ihr geforderte Auskunft faktisch nicht erteilt werden kann, und die Sache nun endlich auf sich beruhen lässt". Kiesenhofer kündigt im Gespräch mit dem STANDARD zwar an, die Entscheidung des Gerichts nicht zu bekämpfen – aufgeben will sie in der Sache aber nicht. (sefe, 6.7.2023)