Das Branchenmagazin "Journalist:in" präsentiert und würdigt jährlich 30 journalistische Talente unter 30 Jahren. Unter den 30 Ausgezeichneten finden sich in der aktuellen Ausgabe Ricarda Opis, Jakob Pflügl und Antonia Titze vom STANDARD.

Das Branchenmagazin "Journalist:in" würdigt alljährlich journalistische Talente unter 30. Journalist:in

Talente beim STANDARD

Ricarda Opis aus dem STANDARD-Newsteam hat den Bachelor in Journalismus und PR von der FH Joanneum, sie schrieb und illustrierte eine Kolumne über historische Frauenfiguren für "Welt der Frauen". Als "Meilenstein" würdigt "Journalist:in" das Buch zur Serie „Geradegerückt" und eine Recherche über Gewalt während der Geburt. Vermerkt wird als "Superpower: Empathie und Sturheit". Und: "Ihr Herz schlägt für Geschichten über Frauen und Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen."

Jakob Pflügl studierte Jus und Politikwissenschaft, absolvierte Praktika bei ORF und Puls 4, war Mitarbeiter beim "Uni­Standard" und in einer Wirtschaftskanzlei, er war Studienassistent und Gerichtspraktikant. Seit Februar 2021 ist er Redakteur für Recht beim STANDARD und "will die aktuellste Berichterstattung des Landes machen". Seit Herbst 2021 covert der Kremser auch wirtschafts­- und handelspolitische Themen. "Meilenstein: Österreichischer Jugendpreis für Podcast 'Jugendstil' 2019." "Superpower: begeistert von fast allen Themen und guter Erklärer."

Antonia Titze ist Social-Media-Managerin beim STANDARD. Sie kommt aus München, hat einen Bachelor in Journalistik und einen Master in Zeitgeschichte und Medien. Titze arbeitete als Guide an der KZ­-Gedenk­stätte Dachau, hospitierte unter anderem bei ZDF History und BR Puls und ist seit Juni 2021 fix beim STANDARD. Sie unterrichtet Social Media an zwei Hochschulen. "Meilensteine": Papers über Social Media, Interview mit einem Protagonisten aus ihrem Bachelorprojekt im Westjordanland für den STANDARD. "Superpower: zu Menschen durchdringen, Feedback kommt via Social Media sehr direkt." Als berufliches Ziel nennt sie: Dokumentationen im Ausland drehen.

Lobend erwähnt das Magazin zudem Max Leschanz, bisher im Videoteam des STANDARD, und Maria Retter, die Investigativjournalistin berichtet aus Tirol für den STANDARD. (red, 6.7.2023)