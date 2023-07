Auf einem Flug der Austrian Airlines (AUA) von Tel Aviv nach Wien im Jahr 2016 fiel eine Kanne mit heißem Kaffee von einem Servierwagen und verbrühte einen Reisenden. Der betroffene Österreicher verlangte in der Folge von der Airline Schadenersatz wegen der schweren Verbrennungen, die er erlitten habe. Konkret forderte er zweieinhalb Jahre nach dem Vorfall aufgrund von Spätfolgen 10.000 Euro und verlangte, dass die Airline für zukünftige Schäden aus dem Unfall haftet. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte jedoch in seinen am Donnerstag veröffentlichten Urteil, der Anspruch sei verjährt (C-510/21).

Die zentrale Frage war, ob das Montrealer Übereinkommen, das Schadenersatzregeln für den internationalen Luftverkehr regelt, nur für einen Unfall selbst gilt oder auch für eine mangelnde medizinische Versorgung an Bord (OGH 5.8.2021, 2 OB 19/21i). Sowohl der Unfall an Bord als auch die anschließende Erstversorgung können seiner Einschätzung nach nicht getrennt gesehen werden, heißt es nun im Urteil. Beides fällt demnach unter das Montrealer Abkommen, das eine Verjährungsfrist von zwei Jahren vorsieht. Auch die AUA argumentierte mit dem Montrealer Abkommen.

Das Montrealer Abkommen kam in dem Fall zur Anwendung, deswegen steht dem Betroffenen kein Schadenersatz zu. REUTERS/Leonhard Foeger

Frist von zwei Jahren

Der Betroffene war anderer Meinung. Er machte vor Gericht in Österreich geltend, dass aufgrund der aus seiner Sicht unzureichenden Erstversorgung seiner Verletzung die Haftung dafür dem österreichischen Schadensersatzrecht unterliege. Dies würde eine Verjährungsfrist von drei Jahren bedeuten. Die Fluglinie hatte mangelnde Versorgung stets bestritten: Die Brandverletzungen des Mannes seien ordnungsgemäß versorgt worden.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungsgericht hatten dem Unternehmen recht gegeben. Das Montrealer Abkommen sei anwendbar, dieses besagt allerdings, dass Schadenersatzansprüche nur innerhalb von zwei Jahren erhoben werden können. Der Betroffene entschied sich daher für den Instanzenweg und wandte sich an den Obersten Gerichtshof (OGH). Zwecks Klarstellung, für welche Schäden Austrian Airlines haftbar gemacht werden kann, hat der österreichische OGH somit den EuGH gefragt – im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 AEUV.

Das Vorabentscheidungsersuchen

Die Fragestellung an den EuGH war durchaus komplex, lässt sich aber in etwa darauf herunterbrechen: Ist die Verschlimmerung des Zustands, verursacht durch die unzureichende Erstversorgung an Bord, als Teil des Unfalls im Sinne des Übereinkommens von Montreal anzusehen? Der Gerichtshof bejaht diese Frage. Nur wenn er diese verneint hätte, hätte er sich mit der Frage befasst, ob nationales Recht zur Anwendung komme. (and, APA 6.7.2023)