Albärt setzte sich in einer Abstimmung gegen Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär durch

Albärt hofft natürlich, dass die Wahlkommission bei der Auszählung nicht gepfuscht hat. EPA

Frankfurt am Main - Das Maskottchen der Fußball-EM in Deutschland 2024 wird den Namen Albärt tragen. Dies sei das Ergebnis einer Abstimmung der UEFA, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochabend mit. Die weiteren Vorschläge Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär fielen bei der Wahl durch. Albärt erhielt demnach 32 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das Maskottchen ist ein kleiner Bär, der anders als der Plüsch-Löwe Goleo bei der WM 2006 eine Hose trägt.

"Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut", hatte die UEFA mitgeteilt. Albärt soll im Rahmen einer Kampagne für mehr Bewegung nun eine Tour durch Schulen in ganz Europa antreten. "Mit der Einführung unseres Maskottchens hoffen wir, eine lustige und sympathische Figur zu schaffen, die die Kinder für das Fußballspielen begeistern wird", sagte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm. (APA, 6.7.2023)