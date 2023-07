Stefanie Reinsperger ist jetzt mit "Mermaids Don't Cry" im Kino. Filmladen Filmverleih

Bis ans Ende der Nacht

Christoph Hochhäusler, ein Pionier der Neuen Berliner Schule, blieb dem Kino fast zehn Jahre lang abstinent. Sein neuer, auf der Berlinale uraufgeführter Film Bis ans Ende der Nacht macht das wett, indem er vor Fernseh- und ­Kinoreferenzen geradezu überquillt: Godard, New Hollywood und Frankfurt-Tatort kann man in dem Polizeithriller erspähen. Es geht um Leni (Thea Ehre), eine Ex-Gefängnisinsassin und erst kürzlich als Frau lebende Transperson, die dem verdeckten Ermittler Robert (Timocin Ziegler) helfen soll, einen Drogen­baron zu Fall zu bringen. Dass Robert und Leni vor ihrer Transition ein schwules Paar waren, erschwert die Mission. Sehenswert, komplex und rau. (diva) Im Kino Hier geht's zur ausführlichen Rezension

Bewertung 4/5

Alma und Oskar

Bei Alma Mahler und Oskar Kokoschka handelt es sich zweifellos um zwei der spannendsten Figuren der Wiener Kunstszene des frühen 20. Jahrhunderts. Die berüchtigt-umgarnte Witwe (und Komponistin) trifft auf den sieben Jahre jüngeren expressionistischen Maler, der 1912 als Enfant terrible gilt. Der neue Film Alma und Oskar des Regisseurs Dieter Berner porträtiert diese intensive Liebesaffäre, die nur etwa zwei Jahre andauerte. Emily Cox gibt eine sprunghaft-distanzierte Alma und Valentin Postlmayr einen fast derb-störrischen Oskar, der immer besessener wird von seiner Angebeteten. Ein Einblick in eine toxische Lovestory, die zum Ende hin etwas ins Stottern gerät. (kr) Im Kino Hier geht's zur ausführlichen Rezension

Bewertung 3/5

Mermaids Don't Cry

Stefanie Reinsperger ist Arielle. Nicht beim Maus-Konzern, sondern im Hallenbad des Wiener Gemeindebaus in Mermaids Don’t Cry. Die 37-jährige Möchtegern-Meerjungfrau ­Annika wird von allen nur ausgenutzt, vom Mundl-Vater, von der Arbeitskollegin und Nachbarin und von der esoterischen Chefin. Dabei sind ihre Träume gar nicht so groß: eine richtige Mermaid-Flosse zum Schwimmen – doch die ist teuer. Debütregisseurin Franziska Pflaum hat bei ihrer Wiener Feel-Good-Tragikomödie im Arbeiterinnenmilieu ein gutes Händchen für die Besetzung bewiesen, von Reinsperger in ihrer ersten Kinohauptrolle bis zur kleinsten Nebenfigur. Die ernsten Themen arbeiten nicht gegen den Humor, und der Schmäh rennt. (maw) Im Kino Hier geht's zur ausführlichen Rezension

Bewertung 4/5

Love Again

Karoline Herfurth hat das große Verdienst, amerikanische Romcom-Muster sehr klug nicht einfach zu imitieren, sondern tatsächlich für die deutsche Kultur zu adaptieren. Ihre Komödie SMS für dich (Vorlage: ein Roman von Sofie Cramer) war geradezu klassisch nach Schema gebaut und hatte doch authentisches Flair. Nun gibt es ein amerikanisches Remake: Love Again. Die Geschichte ist im Kern gleich geblieben: Eine junge Frau, die ihren Boyfriend durch einen Unfall verloren hat, schickt Textnachrichten an dessen alte Nummer, ­quasi als Therapie. Die amerikanische Fassung lässt relativ unsubtil das Schicksal walten, dominiert wird Love Again vor allem von Celine Dion, die an Titanic anzuschließen versucht. (reb) Im Kino

Bewertung 1/5

Lady Bug und Cat Noir

Seit 2016 kämpfen die jugendlichen Superhelden Ladybug und Cat Noir in der Serie Mi­rac­ulous gegen das Böse. Für den Kinofilm wurde die Handlung zurechtgestutzt. Die schüchterne Marinette und der einsame Adrien geraten an Juwelen, die Miraculous, die sie in Superhelden verwandeln. Diese haben neue Träger gesucht, da Adriens Vater einen weiteren Miraculous missbraucht, um seine tote Frau zurückzubringen. Im Kampf gegen seinen Hawk Moth müssen Marinette und Adrien nicht nur Paris retten, sondern auch ihre Gefühle füreinander erkunden. Der mit Gesang unterlegte Kinderfilm strotzt vor ­Action und betreibt Traumabewältigung, setzt aber zu sehr auf Vorwissen. (sgo) Im Kino

Bewertung 3/5

