Stau und Blockabfertigungen im Reiseverkehr sind auf der Tauernautobahn kurz vor dem Grenzübergang Walserberg mittlerweile Usus. APA/FRANZ NEUMAYR

Mit dem zweiten Ferienstart am Freitag stellt sich Salzburg wieder auf Stauwochenenden ein. Wie schon im Vorjahr und zuletzt zu Pfingsten wird es auf der Tauernautobahn (A10) wieder Abfahrtssperren geben. Diese Maßnahme soll verhindern, dass Autofahrer, um dem Stau auszuweichen, abfahren und die Bundes- und Landstraßen verstopfen. Entlang der A10 sind alle Abfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus nur für Zielverkehr möglich. Zudem gibt es Durchfahrtssperren im Gemeindegebiet von Anif, Grödig, Großgmain und Wald.

Im Vorjahr hat das Land 400.000 Euro dafür ausgegeben, heuer sind rund 600.000 Euro veranschlagt, sagte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll am Mittwoch im Landtag. 25 bis 30 Personen eines privaten Wachdiensts werden je nach Stauentwicklung eingesetzt, um die Abfahrtssperren zu kontrollieren. Der Sicherheitsdienst darf jedoch keine Strafen verhängen, sondern nur auf die Sperre hinweisen.

SPÖ hält Sperren für wirkungslos

Von der Asfinag sind zudem zehn sogenannte Staumanager im Einsatz, die dafür sorgen sollen, dass nicht abgefahren wird. "Wir werden auch ein Auge darauf werfen, ob diese Verbote eingehalten werden. Natürlich gibt es im Stau auch immer wieder Situationen, in denen man uninformierten Reisenden noch Auskunft erteilen kann," sagt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler.

Unzufrieden mit dem Effekt der Abfahrtssperren ist SPÖ-Chef David Egger: "Stefan Schnöll glänzt seit Jahren mit leeren Ankündigungen, die Abfahrtssperren sind vollkommen wirkungslos und nicht exekutierbar." Die Anrainergemeinden würden unter dem alljährlichen Stauchaos leiden. Viele Kuchlerinnen und Kuchler würden nicht einmal mehr aus der Hauseinfahrt rauskommen, weil die Straßen zugestaut seien.

Stau ist zu erwarten

Der ÖAMTC rechnet mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, vier deutschen Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande mit einem dichten Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden. Bereits am Freitagnachmittag könnten Reisewellen aus den Ballungszentren die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich überlasten. "Heuer wird noch mehr los sein als im letzten Jahr. Schon beim Ferienstart am vergangenen Wochenende kam es auf der Tauernautobahn vor dem Katschbergtunnel und der Mautstelle St. Michael zu ersten Staus im heurigen Sommerreiseverkehr“, sagt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. Doch die Baustelle bei der Tunnelgruppe Werfern sei "reisefertig". Sie sollte keine größeren Probleme machen, schätzt Thaler die Lage ein.

Auch in Tirol gelten wieder Fahrverbote für den Urlaubertransit auf mehreren Landesstraßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Innsbruck und Innsbruck-Land, informiert der ÖAMTC. Damit soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Unmittelbar an den Abfahrten werden Autofahrerinnen, die nur Richtung Italien durchfahren wollen, abgepasst. Für den Bezirk Kufstein gelten die Fahrverbote auch in Fahrtrichtung Deutschland. (Stefanie Ruep, 6.7.2023)