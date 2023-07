Zu wenig Geld, kein Ansehen, dauernd Stress oder ein nerviger Chef: Das waren lange Zeit die wichtigsten Gründe dafür, einen Job hinzuschmeißen. Dazugesellt hat sich ein weiterer Kündigungsgrund: die Umwelt. Immer mehr Menschen ist wichtig, dass ihr Job auch mit den eigenen Werten im Einklang steht.

Diesen Trend hat auch das Beratungsunternehmen KPMG kürzlich in einer Studie festgestellt. Dafür wurden rund 6.000 Beschäftigte, Studierende und Absolventen aus Großbritannien befragt. Das Ergebnis: Fast jeder Zweite (46 Prozent) möchte, dass sein Arbeitgeber sich der Einhaltung von sozialen und Umweltstandards verpflichtet. Einer von fünf gab an, schon einmal einen Job abgelehnt zu haben, weil dies nicht der Fall war.

Ähnliches zeigt eine deutsche Umfrage. Die Beratungsfirma Lufthansa Industry Solutions hat 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt und erfahren: 61 Prozent ist ein nachhaltiger Arbeitgeber wichtiger als ein hohes Gehalt. 71 Prozent würden sich eine neue Stelle suchen, wenn ihr Unternehmen gegen Menschenrechte oder Umweltstandards verstößt.

"Climate Quitting"

Für eine Kündigung dem Klima zuliebe hat sich der Begriff "Climate Quitting" hervorgetan. Climate Quitting sei ein eindeutiger Trend, vor allem unter Jüngeren, sagen Beobachterinnen und Beobachter. "Deswegen wird er den Arbeitsmarkt auf Jahrzehnte prägen", meint Valerie Hutterer von der Axa Climate School im Interview mit dem deutschen Magazin "Focus". In Zeiten des Fachkräftemangels setze das Arbeitgeber unter Druck, Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. "Unternehmen bewerben sich heute bei möglichen Mitarbeitenden statt umgekehrt. Das verleiht Bewerbenden die Macht, Werte einzufordern", sagt Hutterer.

DER STANDARD hat mit zwei Frauen und einem Mann gesprochen, die ihre Stelle gekündigt haben, um sich einen umweltfreundlicheren Job zu suchen.

Was, wenn der Job nicht zu den Werten passt? Dann ziehen immer mehr Menschen die Reißleine und suchen sich etwas anderes. Sogenannte "Green Jobs" stehen hoch im Kurs. Getty Images

"Viele von ihnen haben Benzin im Blut"

"Ich habe den Job nur wenige Wochen gemacht und gekündigt, bevor eine lange Kündigungsfrist einzuhalten gewesen wäre. Zwar wusste ich, dass es kein leichtes Unterfangen wird, aber sehr rasch war mir klar: Das werde ich mir nicht auf Dauer antun.

Die Stelle war ausgeschrieben. Es galt, den Bereich E-Mobility für eine Mineralölgruppe aufzubauen. Sie hat österreichweit ein großes Tankstellennetz. Mit dem Verbrenner-Aus ab 2035 müssen die Tankstellen für Elektromobilität aufgerüstet werden. Dafür braucht es Ladestationen und neue Geschäftsmodelle. Für mich hat das spannend geklungen, weil ich mich seit vielen Jahren mit erneuerbaren Energieformen beschäftige. Es war jedoch rasch klar, dass im Unternehmen gar kein echtes Interesse daran herrscht, das Geschäft zu verstehen.

Elektrische Energie ist ein fundamental anderes Produkt als Öl und Gas. Elektrische Energie kann nur bedingt gespeichert und nicht einfach von A nach B im Lastwagen transportiert werden. Vonseiten der Verantwortlichen schien jedoch keine ernsthafte Bereitschaft da, sich mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen. Und das ist auch kein Wunder. Sie machen seit Jahrzehnten gute Geschäfte mit dem Verkauf von Benzin oder Diesel und sind jetzt gezwungen umzudenken. Es gibt also keinen intrinsischen Wunsch zur Veränderung, es ist mehr eine Notwendigkeit, die durch politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Veränderungen vorangetrieben wird. Viele Leute, die dort arbeiten, haben Benzin im Blut. Sie tun sich schwer zu verstehen: Heute ist der Verkauf von elektrischer Energie an der Tankstelle noch kein Geschäft, aber in Zukunft, wenn man das Laden eines Fahrzeugs mit anderen Services klug verknüpft.

Gestört hat mich auch die Firmenkultur. Schon im Bewerbungsgespräch war spürbar, dass ein starkes Machtgefälle und eine rigide Hierarchie herrschen. Ich wollte mich dennoch der Herausforderung stellen, fand aber schon in der ersten Woche heraus, dass meine Vorgänger den Job auch nie lange ausgehalten hatten. Auch nach mir war die Fluktuation groß, wie ich erfahren habe.

Der Moment, in dem ich beschlossen hatte zu gehen, war nach einer Präsentation. Weil Deadlines und Arbeitsaufträge, die ich erhielt, völlig unrealistisch waren, hatte ich versucht, einer Gruppe von Führungskräften auf einem Whiteboard die elementaren Unterschiede zwischen elektrischer und fossiler Energie zu erklären. Wie wird Strom transportiert? Transformiert? Wie funktionieren Strommärkte, und welche Akteure gibt es? Es ist mir nicht gelungen. Es kam sogar offene Ablehnung und Kommentare wie der, dass dafür 'keine Zeit' sei. Da wusste ich: Die wollen dieses Geschäft gar nicht wirklich entwickeln. Weiterzumachen schien für mich sinnlos."

Der Interviewte ist seit vielen Jahren in der Energiebranche tätig und derzeit selbstständig. Er möchte anonym bleiben.

"Es gab überhaupt kein ökologisches Bewusstsein"

"Jedes Verhalten zählt, auch das der Betriebe. Während meines Studiums wurde mir das so richtig klar. Ich habe Produktmarketing und Projektmanagement studiert, mit Fokus auf Lebensmitteltechnologie und Ökomanagement. Damals hat sich mein Bewusstsein für Nachhaltigkeit stark entwickelt. Wir haben das komplexe System der Welt von allen Seiten betrachtet: wie etwas funktioniert und zusammenhängt, welche tolle Ideen es schon gibt. Das hat mich zum Umdenken gebracht und motiviert.

Gegen Ende meines Studiums habe ich dann in einer großen Agentur angefangen. Wir haben Websites für große Kunden gestaltet. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Aber: Es gab in meinem Team überhaupt kein ökologisches Bewusstsein. Ich habe immer wieder Dinge angesprochen, die mir aufgefallen sind, wurde dabei allerdings nur ausgelacht. Zum Beispiel habe ich einmal angeregt, dass es eine Idee wäre, auf Recycling-Klopapier umzustellen, für das keine Bäume gefällt werden. Alle haben sich aufgeregt, als wäre es eine komplett verrückte Idee, und mich als Öko-Fuzzi dargestellt.

Climate Quitting ist vor allem unter Jüngeren ein Trend, aber nicht nur. Getty Images/XiXinXing

Egal, ob es nun ums Klopapier ging oder darum, weniger Fleisch zu essen: Meine Sicht der Dinge und die völlig konträre Sichtweise von meinen Kolleginnen und Kollegen wurde immer wieder zum Problem. Ich war alleine mit meiner Meinung, und irgendwann habe ich mich wie eine Außenseiterin gefühlt. Und ich wollte nicht in einem Betrieb arbeiten, wo das Thema überhaupt keine Aufmerksamkeit oder Wertschätzung bekommt. Ich habe nach zwei Jahren gekündigt, ohne einen anderen Job zu haben.

Ein halbes Jahr später habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt bin ich zufrieden. Ich habe das Gefühl, in der richtigen Gruppe von Menschen angekommen zu sein, deren Ansichten ich teile.

Neben dem Produkt, das ein Unternehmen herstellt, ist das Team ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Motivation da ist. Ich würde nie wieder einen Job annehmen, wo ich merke: Wir sind gar nicht auf einem Level. Die Werte müssen übereinstimmen."

Viktoria P. hat Produktmarketing und Projektmanagement studiert. Aktuell ist sie selbstständig.

"Dass ich protestiert habe, war ihm zu viel"

"Eigentlich war es ein gutes Arbeitsverhältnis. Mir wurde immer wieder gesagt, dass ich einen super Job mache. Auch menschlich hat es gepasst, mein Chef und ich waren uns bei ganz vielen Dingen einig. Zu Beginn des Jahres kam er in mein Büro und erzählte mir, dass am Berg kein Schnee war, als er zu Silvester hinaufkletterte. Ich habe geantwortet, dass das 'Klimakrisenwetter' sei, und er sagte, dass das schockierend ist. Dass ich öffentlich protestiert habe, war ihm dann aber offenbar zu viel.

Ich war IT-Projektmanagerin bei einer kleinen Softwarefirma. Zwei Jahre und acht Monate habe ich dort gearbeitet, direkt nach meinem Studium fing ich an. Sehr schnell habe ich meine eigenen Projekte betreut. Mich hat in meinem Job immer schon gestört, dass ich indirekt für die fossile Industrie arbeite. Unsere Kunden waren in der Automobilbranche oder der Rüstungsherstellung. Weil ich mich privat als Klimaschützerin engagiere, ist sehr schnell eine 'kognitive Dissonanz' entstanden: Meine Werte haben nicht mit meinem Handeln zusammengepasst, und ich habe versucht, meinen Job für mich zu rechtfertigen. Zum Beispiel, indem ich mir eingeredet habe, dass ich durch Gespräche ein Umdenken bewirken kann.

Für Jänner habe ich mir Urlaub genommen, um zu protestieren. Es waren fünf Tage, die ich schon im Oktober angemeldet hatte. Leider habe ich mich mit Grippe infiziert, es war gerade Grippewelle. Deshalb war ich danach eine Woche im Krankenstand. Mein Chef schrieb mir, dass es ihn gar nicht wundere, dass man krank wird, 'wenn man eine Woche lang auf der Straße klebt'. An meinem zweiten Krankheitstag habe ich gesehen, dass er meine Stelle neu ausgeschrieben hat.

Als ich wieder da war, bin ich zu ihm, um zu reden. Er hat zu mir gesagt, ich hätte den Kunden und das Team im Stich gelassen. Dann habe ich gekündigt. Ich kann meinen Chef sogar verstehen: Ich bin als Mitarbeiterin ja auch ein Aushängeschild für unsere Firma, und wenn man mit den Klimaprotesten nicht einverstanden ist, kann das ein Problem sein.

Als ich gegangen bin, habe ich mich gut gefühlt und sehr in Einklang mit meinen Werten. Derzeit engagiere ich mich hauptberuflich und unentgeltlich bei der Letzten Generation. Im Herbst fange ich bei einer neuen Firma an. Sie wissen dort von meinem Engagement. Es geht dort aber auch anders zu als bei meinem alten Arbeitgeber: Die Firma übernimmt soziale Verantwortung, engagiert sich für Umweltthemen und spendet zehn Prozent des Umsatzes an Projekte im Globalen Süden. Sie ist in der Energiebranche, arbeitet zu, dass die elektrischen Netze in Schuss bleiben. Das ist zukunftsgerichtet."

Mina Hagen-Canaval hat zwei Abschlüsse in Wirtschaftsinformatik. Sie lebt in Vorarlberg und engagiert sich bei der Letzten Generation.

(Lisa Breit, 11.7.2023)