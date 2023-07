Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, beobachtet ein steigendes Angebot an sogenannten Green Jobs. Einerseits entstünden neue klimarelevante Berufsbilder, andererseits würden viele klassische Handwerksberufe sozusagen ökologisiert. "Dafür brauchen wir Arbeits- und Fachkräfte: Jede Photovoltaikanlage muss am Dach montiert, jedes Windrad aufgestellt und der erzeugte Strom ans Netz angeschlossen werden", sagte Kopf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Zahlen des AMS seien eindeutig, sagte auch Kopfs AMS-Co-Vorständin Petra Draxl. 2013 wurden dem AMS im Jahresschnitt noch 3.360 offene Stellen in klimarelevanten Berufen gemeldet. Im Jahr 2022 waren es im Durchschnitt bereits mehr als 14.000 Stellen. "Es gibt einen großen Bedarf an Arbeits- und Fachkräften in klimarelevanten Berufen, und er wird weiter steigen", sagte Draxl.

Hunger nach Green Jobs

Die Vermittlung in Green Jobs dauert laut Kopf im Schnitt länger. Das bedeute, dass diese Fähigkeiten besonders gesucht sind. Im Jahr 2022 konnten immerhin rund 8.000 Personen durch Maßnahmen des AMS für klimarelevante Jobs qualifiziert werden.

Kopf mahnte, auch in Richtung der Politik: "Die Bekämpfung des Klimawandels kann auch daran scheitern, dass wir nicht genügend Leute haben werden, die sozusagen Solaranlagen aufs Dach schrauben." In anderen Worten: Klima- und Arbeitsmarktpolitik müssen laut dem AMS-Chef stärker verschränkt und gemeinsam gedacht werden.

Fahrradmechanikerinnen sind ein klassisches Beispiel für Green Jobs Getty Images/iStockphoto

Beschäftigte müssen Neues lernen

Was ist aber eigentlich mit Green Jobs gemeint? Die Definition, was "grüne" oder klimarelevanten Jobs sind, sei zum einen häufig unklar, zum anderen wäre sie aber wichtig für zielgerichtete Politik, sagte Wifo-Expertin Julia Bock-Schappelwein beim Auftritt der AMS-Chefs. Eine Orientierung: Laut einem OECD-Bericht vom März beträgt Österreichs Anteil an klimarelevanten Jobs derzeit schon 20,8 Prozent. Da sind nicht nur eng definierte Öko-Berufe wie die Fahrradmechanikerin und der Gartengestalter eingerechnet, sondern auch der Zugführer oder der Installateur, Elektriker oder Dachdecker mit entsprechendem grünem Know-how.

Die Klimawende betrifft also mehr Menschen in schon bekannten Berufen, die nun aber neue Kompetenzen erfordern, als solche, die in klassischen Öko-Jobs – zum Beispiel in Recycling und Abfallwirtschaft – arbeiten. "Die größte Gruppe sind Jobs, die neue Anforderungen bekommen, weil sie nicht klimafreundlich sind. Das heißt, die meisten Betroffenen sind Beschäftigte, die neue Dinge lernen müssen", bestätigt Kopf im Gespräch mit dem STANDARD.

AMS-Chef Johannes Kopf will auf den engen Zusammenhang "zwischen Klimaschutz und Arbeitsmarktpolitik" aufmerksam machen. IMAGO/SEPA.Media

Auch einfache Klimajobs entstehen

Gebraucht werden in einer ökologischeren Arbeitswelt Menschen mit technischen Fähigkeiten. Egal ob Verkehr oder Produktion: Die Welt wird elektrifiziert. "Ohne Strom wird bei uns wenig laufen. Elektrotechnik ist deshalb der Basisberuf für viele Tätigkeiten", erzählte der Unternehmer Sven Mitterhuemer bei der AMS-Präsentation aus der Praxis. Mitterhuemer ist Chef der gleichnamigen Energietechnikfirma in Steyr. Elektrotechnik ist auch laut AMS und Wirtschaftskammer der größte Mangelberuf in Österreich.

Dass von der Klimawende nur die Hochqualifizierten profitieren, ist laut Wifo-Expertin Bock-Schappelwein ein Mythos. Gemeinsam mit den AMS-Chefs stellten das Wifo und das Forschungsinstitut Abif eine Studie zum Thema "Ökojobs gegen Arbeitslosigkeit?" vor. "Von der Schaffung lokaler Arbeitsplätze werden keinesfalls nur hochqualifizierte Arbeitsuchende profitieren, sondern auch solche mit einer niedrigen bis mittleren formalen Qualifikation", schreiben die Autorinnen. (Lukas Kapeller, 6.7.2023)