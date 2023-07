Die Maut nur ausländische Fahrzeuge zahlen zu lassen war ein Holzweg, den der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wider besseres Wissen beschritten hat. imago stock&people

Es ist recht einfach, die Schuld am deutschen Mautfiasko dem ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in die Schuhe zu schieben, der den Vertrag mit dem Errichterkonsortium für die Pkw-Maut unterschrieb, bevor der Europäische Gerichtshof (EuGH) über die EU-Rechtmäßigkeit des umstrittenen Vorhabens entschieden hatte. Aber Scheuers Fehlleistung, die deutsche Steuerzahlerinnen nun mindestens 243 Millionen Euro kostet, war symptomatisch für den kavalierhaften Umgang vieler Politiker, Parteien und ganzer Regierungen mit dem Unionsrecht – in Deutschland und anderswo.

Es war Fachleuten immer klar, dass die Idee des damaligen CSU-Chefs Horst Seehofer, eine Maut nur für ausländische Pkw-Lenker einzuführen, in der EU nicht funktionieren kann. Der Trick, den Deutschen die gesamte Abgabe über eine Senkung der Kfz-Steuer zurückzuerstatten, war eine offensichtliche Umgehung des Diskriminierungsverbots, weshalb auch Österreich dagegen klagte. Das wussten alle in München und Berlin und wohl auch die damalige Kanzlerin Angela Merkel. Trotzdem ließen sie nicht ab von dem Plan. Zu populär war der Gedanke, Ausländer für die Nutzung deutscher Autobahnen zur Kasse zu bitten.

Zeitdruck vor dem Wahljahr

Der Zeitdruck, die Maut noch vor dem Wahljahr 2021 einzuführen, verleitete Scheuer zum fatalen Fehler, nicht auf die Entscheidung des EuGH zu warten, bevor er die Verträge unterzeichnete. Wenn eine gesamte Regierung die Realität ausblendet, dann verlieren auch einzelne Minister zuweilen ihr Urteilsvermögen.

Im Fall der deutschen Pkw-Maut ist der Preis der Missachtung des EU-Rechts für jeden sichtbar und nicht schönzureden. In anderen Fällen wird die Rechnung erst viel später präsentiert, was populistischen Politikern in Europa erlaubt, sich im Widerstand gegen Brüssel zunächst zu profilieren. Die Millionen, die die Ampelkoalition wegen der Fehler der Vorgängerregierung nun zahlen muss, sollte ihnen allen eine Warnung sein. (Eric Frey, 6.7.2023)