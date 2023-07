Finale startet am 21. September, Netflix veröffentlicht ersten Trailer

Wien/London – Die britische Serie "Sex Education" verkündet den Starttermin für ihre vierte und letzte Staffel. Dieser ist am 21. September auf Netflix geplant. Zusätzlich veröffentlicht der Streamingdienst den Trailer zur vierten Staffel. Die Serie handelt von Teenagerinnen und Teenagern, die ihre eigene Identität finden und erste sexuelle Erfahrungen machen.

Sex Education: Season 4 | Official Teaser | Netflix

Netflix

Letzte Staffel

In einem Brief auf Instagram schreibt die Schöpferin, Hauptautorin und ausführende Produzentin Laurie Nunn, das Team sei "unglaublich stolz" auf "Sex Education".

Das Ende der Serie sei nun aber unausweichlich gewesen, heißt es in einem Artikel von "Variety", denn einige Schauspielerinnen und Schauspieler verkündeten zuvor, dass sie in der vierten Staffel nicht mehr dabei sein werden. Dazu gehören Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily) und Patricia Allison (Ola). Eric-Interpret Ncuti Gatwa hatte ebenfalls angekündigt, sich anderen Projekten widmen zu wollen. Dennoch wird er in der vierten Staffel nochmal Otis' besten Freund verkörpern.

Ein Brief von Laurie Nunn an die "Sex Education" Fans. Die vierte Staffel ist die Letzte. Instagram Sex Education

Asa Butterfield übernimmt wieder die Hauptrolle des schüchternen, selbsternannten 'Sex-Therapeuten' Otis. Am Cavendish Sixth Form College ist er allerdings mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Schnell stellt er fest, dass er nicht der einzige progressive und aufgeklärte Student auf dem Campus ist. Außerdem sehnt er sich nach Maeve (Emma Mackey), die währenddessen ihren Traum an einer renommierten Universität in Amerika auslebt.

Schauspielerin Gillian Anderson ist auch wieder als Otis' Mutter und Sexualtherapeutin Jean Milburn, die nun ein Baby bekommen hat, dabei.

Otis (Asa Butterfield) neben seiner Mutter Jean (Gillian Anderson). Die Mutter-Sohn-Dynamik verändert sich durch die Geburt von Jeans Baby. Sam Taylor/Netflix

Aimee (Aimee Lou-Wood) versucht sich am College im Kunstunterricht, Adam (Connor Swindells) muss sich erst klar darüber werden, welchen Weg er in seiner Zukunft gehen will, und Jackson (Kedar Williams-Stirling) und Viv (Chinenye Ezeudu) hadern mit den Umstellungen.

Daniel Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean, und Imani Yahshua stoßen zum Cast der vierten Staffel hinzu. (Eleni Ernst, 6.7.2023)