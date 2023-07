Kira Vermang ist bei der britischen Medienbehörde zuständig für die Kontrolle von Rundfunk- und Online-Inhalten. Die Ofcom überwacht laufend auch die öffentlich-rechtliche BBC und ihre Programmangebote. Die österreichische unabhängige Medienbehörde Komm Austria wird im Wesentlichen auf Beschwerden über ORF und Private hin aktiv.

DER STANDARD sprach mit ihr bei einer Konferenz des Presseclubs Concordia zur Unabhängigkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk über Medienaufsicht, Wettbewerb und Online-Limits für öffentlich-rechtliche Medien wie im Mittwoch beschlossenen ORF-Gesetz.

Britische Verlagshäuser fordern sehr bestimmt Online-Beschränkungen für die BBC, berichtet Ofcom-Expertin Kira Vermang. Bisher gebe es aber keine Online-Limits wie im neuen ORF-Gesetz. Presseclub Concordia Matthias Zojer

"Werden aktiv, wenn BBC Wettbewerber verdrängt"

STANDARD: Die britische Medienbehörde Ofcom kontrolliert seit 2017, ob die BBC ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt. Wie machen Sie das?

Vermang: Rechtliche Basis für die BBC ist eine alle zehn Jahre vom Gesetzgeber neu definierte Royal Charter. Die Ofcom konkretisiert diese Vorgaben seit 2017 für die BBC in einer operativen Lizenz. Zunächst haben wir etwa eine Vielzahl von Quoten-, Stunden- und Anteilsvorgaben, etwa für Programmanteile, definiert – diese Quoten haben wir deutlich reduziert, aber es gibt noch immer 70 davon. Die BBC darf etwa nicht allein in London produzieren lassen, sondern möglichst in allen Landesteilen. Wir überprüfen jährlich, ob die BBC diese Vorgaben erfüllt. Die BBC muss selbst jährlich dokumentieren, wie sie die Vorgaben erfüllen wird, und in einem Jahresbericht darlegen, wie sie sie erfüllt hat.

STANDARD: Warum haben Sie die quantitativen Vorgaben reduziert?

Vermang: Es gibt noch Vorgaben, etwa für Nachrichtenangebote – News sind das absolute Kernangebot öffentlich-rechtlicher Sender wie der BBC. Das Nachrichtenangebot auf praktisch allen Angeboten der BBC gilt es sicherzustellen. Aber für andere Genres sind wir von den Vorgaben abgekommen – etwa von X Stunden für Kultur. Die BBC muss nun selbst in ihrem Jahresplan festlegen, wie viele Stunden sie in dem Bereich anbietet und auf welchen Kanälen. Die Ofcom ist kein Regulator für redaktionelle Inhalte, wir verpflichten die BBC nicht, eine Opernsendung zu machen. Aber die BBC muss ihre Strategie darlegen, wie sie ihren Auftrag erfüllt, wie viel neuen Inhalt sie produziert, kauft und in Auftrag gibt.

STANDARD: Gibt es auch Vorgaben für Online-Nachrichten?

Vermang: Die BBC muss auch online Nachrichten anbieten, aber es gibt keine Quoten.

STANDARD: Ich frage, weil das neue ORF-Gesetz Höchstzahlen von Online-Textnachrichten pro Woche vorsieht und etwa auch Höchstzahlen von Online-only-Videonewssendungen. Private Medienunternehmen kritisieren die Limits als zu weit gefasst, sie fordern auch Zeichenlimits für Textbeiträge.

Vermang: Das gibt es nicht für die BBC. Aber das ist auch im Vereinigten Königreich ein sehr umkämpftes Feld. Die BBC kommt aus TV und Radio und hat nun eine sehr starke Position bei Onlinenachrichten. Die britischen Verlagshäuser fordern auch hier sehr bestimmt Beschränkungen für die BBC. Wir sehen das als Wettbewerbsfrage.

STANDARD: Dafür ist die Ofcom ja auch zuständig.

Vermang: Die Ofcom hat fairen und funktionierenden Wettbewerb zu sichern – auch mit Blick auf die Aktivitäten der BBC. Als große, öffentlich finanzierte Organisation mit 3,8 Milliarden Pfund aus Gebühreneinnahmen hat die BBC unvermeidlich großen Einfluss auf den Wettbewerb im Medienmarkt. Wir würden aktiv werden, wenn die Aktivitäten der BBC Wettbewerber verdrängen oder wenn sie mit öffentlichen Mitteln kommerzielle Aktivitäten querfinanziert.

STANDARD: Gibt es auch ein Ofcom-Qualitätsmonitoring der BBC?

Vermang: Wir sprechen nicht von Qualitätsmessung, wir messen die Leistungen der BBC.

STANDARD: Die BBC muss aber doch Inhalte von Qualität anbieten.

Vermang: Die Vorgabe lautet sogar hohe Qualität, aber wie misst man Qualität? Wir sehen etwa den Mitteleinsatz als Indiz für Qualität. Aber ich würde nicht sagen, dass die Ofcom die Qualität von Inhalten misst. Die Inhalte der BBC müssen sich von anderen, privaten Angeboten unterscheiden, jedenfalls in der Gesamtheit des Angebots.

STANDARD: Wie messen Sie das?

Vermang: Dafür gibt es Indikatoren. Zum Beispiel die Vielfalt der Produzenten und Produzentinnen für die BBC. Das ist einer der Aufträge an die BBC, im Sinne kreativer Erneuerung der Programme. Wir sehen uns an, wie viel Originalproduktionen die BBC programmiert, dafür gibt es hohe Vorgaben. Wie viel Programm wiederholt die BBC? Das sind Kriterien, die Ofcom prüft.

STANDARD: Der ORF muss laut Gesetz unter anderem im Hauptabendprogramm "anspruchsvolle" Sendungen zur Wahl stellen.

Vermang: Das klingt, als sei es ähnlich schwierig zu prüfen. Wir definieren Indikatoren für solche Anforderungen.

STANDARD: Sie waren bei einer Konferenz des Presseclubs Concordia in Wien, in der es um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ging. Wie unabhängig ist eigentlich die Ofcom?

Vermang: Die Ofcom untersteht nicht der Regierung, sie ist gegenüber dem Parlament verantwortlich, ihre Entscheidungen können bei Gerichten angefochten werden. Die Regierung kann der Ofcom nicht sagen, was sie tun soll. Wir sind auch wirtschaftlich unabhängig, unseren Aufwand tragen Telekomunternehmen und Medien, die wir regulieren.

STANDARD: Aber das Ofcom-Board wird von der Regierung beschickt, wenn ich Sie richtig verstanden habe.

Vermang: Das Ofcom-Board besteht aus geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Mitgliedern. Die nicht geschäftsführenden Mitglieder werden von der Regierung ernannt. Und natürlich gibt es Kontakte zwischen der Ofcom und der Regierung. Die Regierung könnte uns zum Beispiel um Rat fragen. Aber unsere Entscheidungen treffen wir völlig unabhängig.

STANDARD: Hat die Ofcom ein Auge darauf, ob die BBC unabhängig und unparteiisch berichtet?

Vermang: Die Ofcom ist letztlich dafür zuständig zu entscheiden, ob grundlegende redaktionelle Standards eingehalten werden. Wenn Beschwerden darüber die BBC betreffen, dann sind sie – im Gegensatz zu anderen Sendern – zunächst an die BBC zu richten. Erst wenn die BBC den Beschwerdeführern und Beschwerdeführerinnen keine für sie befriedigenden Antworten oder Lösungen hat, kommt der Fall zu uns. Wir entscheiden darüber und veröffentlichen diese Entscheidung.

STANDARD: Was passiert eigentlich, wenn die Ofcom zum Schluss kommt, dass die BBC ihren öffentlichen Auftrag oder einen Teil davon nicht erfüllt hat? Sie erwähnen das in Ihrem Jahresbericht – und das war’s?

Vermang: Wir könnten Strafen verhängen, haben das aber bisher nicht gemacht, weil die BBC schlüssige und akzeptable Erklärungen hatte, warum sie bestimmte Vorgaben nicht erfüllen konnte – etwa aufgrund der Pandemie. Und ich kann ihnen versichern: Solche kritischen Befunde der Ofcom werden breit öffentlich diskutiert und sind sehr unangenehm für die BBC und ihre Führung. (Harald Fidler, 6.7.2023)