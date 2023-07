Stichtag in Sachen Klimabonus: Diese Unterstützungszahlung geht in die nächste Runde – wobei die Höhe nun wohnortbedingt differiert. Wie finden Sie das?

Der 10. Juli ist Stichtag in Sachen Klimabonus: An diesem Tag erfolgt die jährliche Prüfung der Kontodaten, die bei FinanzOnline gespeichert sind, um das Geld direkt auf sein Konto überwiesen zu bekommen. Ist dort nichts hinterlegt, erhält man stattdessen Gutscheine auf dem Postweg zugeschickt.

Zur Erinnerung: Der ursprüngliche Gedanke hinter dem Klimabonus war, dass dieser als Ausgleich für die CO2-Steuer und Teuerung dienen sollte. Wer ihn wann und wie bekommt, hat seit seiner Einführung für nicht wenig Verwirrung gesorgt. Immerhin war die Höhe der Auszahlung klar: Bei seiner Einführung im Vorjahr war der Klimabonus mit dem Teuerungsausgleich kombiniert und verdoppelt worden – ausgezahlt wurden daraufhin im Herbst 2022 pauschal 500 Euro pro Erwachsenen und 250 Euro pro Kind.

Im Herbst kommt wieder der Klimabonus – teils in Form von Gutscheinen per Post. IMAGO/CHROMORANGE/Weingartner-Foto

Klimabonus 2023: Alles neu

Heuer hat sich an diesem Konzept jedoch etwas geändert: Die Höhe der Auszahlung erfolgt nicht mehr einheitlich, sondern fällt je nach Wohnort unterschiedlich aus, wie es in der Entwicklung des Klimabonus-Konzepts bereits ursprünglich vorgesehen gewesen war. Ausschlaggebend dafür sind Hauptwohnsitz und örtliche Infrastruktur. Basis der Klimabonus-Auszahlung ist ein Sockelbetrag in Höhe von 110 Euro, der je nach Postleitzahl als Minimum ausbezahlt wird oder sich stufenweise um einen Regionalbeitrag erhöht – auf 150 Euro, 185 Euro oder einen Höchstbetrag von 220 Euro. Kinder bekommen die Hälfte des Betrags, Personen mit Mobilitätseinschränkung erhalten immer 220 Euro. Einen eigens ausgezahlten Antiteuerungszuschuss gibt es hingegen heuer nicht. Das Klimaministerium hat eine eigene Website eingerichtet, in der man unter Eingabe seiner Postleitzahl die Höhe der Klimabonus-Auszahlung erfährt.

In Wien war angedacht, einheitlich den niedrigsten Betrag von 110 Euro auszubezahlen, doch nun ist die Höhe des Klimabonus je nach Bezirk unterschiedlich, was zu teils skurril wirkenden Ergebnissen führt. Die regionale Unterscheidung ist nicht unumstritten und war teils heftig diskutiert worden. In vielerlei Hinsicht erschienen die Berechnungskriterien nicht ganz fair.

Wie ist das bei Ihnen?

Neuer Klimabonus: Was halten Sie davon?

Wie hoch fällt der Klimabonus aus, den Sie im Herbst erhalten werden? In welchem Wiener Bezirk oder an welchem Ort in Österreich wohnen Sie? Wie gut empfinden Sie den Öffi-Ausbau und die Infrastruktur an Ihrem Wohnort – und empfinden Sie den Auszahlungsbetrag dort als treffsicher? Nach welchen Kriterien sollte sonst über die Höhe des Klimabonus entschieden werden? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 10.7.2023)