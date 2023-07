Wurde voriges Jahr in Venedig für die beste Regie ausgezeichnet: Luca Guadagnino. APA/AFP/TIZIANA FABI

Venedig - Der neue Film des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino mit US-Star Zendaya eröffnet im August die Filmfestspiele Venedig. Das teilte die Pressestelle des Festivals am Donnerstag mit. Guadagninos Film "Challengers" erzählt von einer Dreiecksbeziehung, die im Tennissport angesiedelt ist. Neben Zendaya ("Dune") spielen Josh O'Connor (in "The Crown" als jüngerer Prinz Charles zu sehen) und Mike Faist ("West Side Story") mit.

"Es ist eine moderne, mutige Geschichte über jugendliche Energie, Liebe und Kraft", sagte Guadagnino laut Mitteilung. "Zendaya, Josh und Mike sind total originell und frisch und bringen eine neue Energie mit, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat." Festivaldirektor Alberto Barbera teilte mit: "Luca Guadagnino ist einer der wenigen italienischen Regisseure, die es gewohnt sind, sowohl mit italienischen als auch mit ausländischen Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten und jedes Mal Spitzenergebnisse zu erzielen."

Der italienische Filmemacher ist für sein gehyptes Drama "Call Me by Your Name" mit Timothée Chalamet bekannt und Stammgast in Venedig. 2022 lief sein Film "Bones and All" im Wettbewerb. "Challengers" wird außer Konkurrenz zu sehen sein. Das Filmfest Venedig läuft vom 30. August bis 9. September. (APA, 6.7.2023)