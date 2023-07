Die "Nazi-Wolke" (© NYT), die im Umfeld der ersten Verkäufe der Schmuckkollektion aus dem Nachlass Heidi Hortens im Mai aufgekommen war, hat sich für Christie’s mittlerweile zu einem Unwetter ausgewachsen. Wie berichtet, hatte das Auktionshaus die Verbindung der "größten und wertvollsten privaten Juwelensammlung" zum Vermögensaufbau Helmut Hortens in der NS-Zeit ursprünglich nicht offengelegt.

Eine kleine Auswahl von Heidi Hortens Juwelen, die nun für das Auktionshaus Christie's zum Problem werden. EPA / Salvatore Di Nolfi

Eine Strategie, die man in der Chefetage von Christie’s rückwirkend bereuen dürfte. Denn trotz der Ankündigung von Spenden für die Holocaust-Forschung aus der Verkaufsprovision will die Kritik nicht verstummen. Im Gegenteil, denn jüngst weitete sie sich auch auf Kooperationspartner aus. Konkret auf das Tel Aviv Art Museum, wo für Dezember eine Konferenz geplant war: organisiert von Christie’s als Abschluss seiner Veranstaltungsreihe "Reflecting on Restitution" anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Washingtoner Erklärung.

"Plattform für Holocaust-Profiteure"

Medienberichten in Israel zufolge warf die US-amerikanische Holocaust Survivors Foundation (HSF) dem Museum jetzt vor, mit der Konferenz "eine Plattform innerhalb des jüdischen Staates für Holocaust-Profiteure" zu bieten, "um ihre Plünderungen zu rechtfertigen und Holocaust-Überlebende auf der ganzen Welt zu marginalisieren". Gefordert wurde eine Distanzierung, andernfalls würde der Ruf "als eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen Israels" durch diese Kooperation aufs Spiel gesetzt. Das Museum sagte die Konferenz schließlich ab.

Christie’s "respektiert die Entscheidung", wie es in einer Stellungnahme heißt, jedoch seien der "Austausch und der öffentliche Diskurs" unerlässlich, "um das Bewusstsein und das Verständnis für die komplexen Fragen im Zusammenhang mit der Rückgabe von NS-Raubkunst und die wichtige Arbeit in diesem Bereich zu fördern". Letzteres hat für das Auktionshaus durchaus Priorität, versteigert man doch seit Jahrzehnten Kunstwerke, die an Nachfahren jüdischer Eigentümer und Holocaust-Opfer restituiert wurden.

Schaden für lukratives Geschäftsfeld

Der Einstieg in diesen Geschäftsbereich erfolgte 1996 mit der sogenannten Mauerbach-Auktion, bei der man in Wien knapp 8000 Kunstwerke und Objekte zugunsten von Verbänden und NS-Opfern versteigerte. Einen regelrechten Boost an der Akquisitionsfront bescherte das Ende 1998 in Österreich verabschiedete Kunstrückgabegesetz.

Christie’s profitierte bereits vom ersten Rückgabebeschluss im Februar 1999: Die an die Erben nach Clarice und Louis Rothschild ausgefolgte Sammlung schlug mit stolzen 87 Millionen Pfund oder umgerechnet 1,2 Milliarden Schilling zu Buche. Die an die Erben nach Bloch-Bauer restituierten Klimt-Gemälde wechselten ebenfalls über dieses Auktionshaus den Besitzer – wie zig andere Meisterwerke aus österreichischen Museen auch.

Ein lukratives Geschäftsfeld, das im Falle Christie’s durch die bisherigen und für November anberaumten Horten-Versteigerungen empfindlich Schaden nehmen könnte. Die ersten Anzeichen: Einige im Hinblick auf die angekündigten Spenden kontaktierte prominente Organisationen lehnten solche ab, darunter die Gedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem) oder auch die Jewish Claims Conference (New York). (Olga Kronsteiner, 7.7.2023)