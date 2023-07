Das US-Schwesternduo CocoRosie ist Headliner des Sisters-Festival. Marathon Artists

Diesen Freitag findet erstmals das Ein-Tages-Festival Sisters auf dem Open-Air-Gelände der zurzeit wegen Anrainerbeschwerden in Sachen Lautstärke in den Medien präsenten Wiener Arena statt. Die Premiere steht unter dem Motto "Von Frauen*, mit Frauen* – für alle!". Es ist ausschließlich mit weiblich geführten Bands und Acts programmiert worden. Zudem setzt sich auch das Organisationsteam – und vor allem zu erwähnen: die Ton- und Lichttechnik – ausschließlich aus Frauen zusammen.

Speziell Musikerinnen wissen bezüglich besserwisserischer und den väterlichen Mansplainer gebender Männer hinter den Mischpulten und an den Verstärkern und Instrumenten seit der Erfindung elektrisch verstärkter Musik mehr als ein Lied zu singen. Von wegen: kann kein Instrument stimmen, dreht zu laut auf, hält das Mikrofon falsch – und ist auch technisch nicht an vorderster männlicher Front der Gitarren-, Bass- und Schlagzeugkaiser.

Als Headliner wurde das aus den USA stammende Schwesternduo CocoRosie gebucht. Sierra und Bianca Casady wurden in den Nullerjahren mit einer wilden Mischung aus durchgeknallter Popmusik, Folk und allem, was ihnen gerade so einfällt, bekannt, inklusive musikalisch eingesetzter Haushaltsgerätschaft und Spielzeuginstrumenten. Sierra zeichnet mehr für die Musik verantwortlich, Bianca ist studierte Opernsängerin. Seit dem letzten Album Put The Shine On von 2020 schrecken CocoRosie allerdings unter dem Motto "Whatever works" auch nicht vor Hip-Hop zurück.

Mit dabei ist auch das heimische Poptrio Dives. Sie spielen oft in die Sixties zurückweisenden Indie-Rock, der zeitgemäß aufgeraut wird. Neben der irischen Rockmusikerin Amy Montgomery, die heimlich Männer in ihrer Band beherbergt, aber das mit ihrer intensiven Performance locker ausgleicht, treten auch noch Aygul und DJ Masha Dabelka auf. (schach, 6.7.2023)