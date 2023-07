Letztes Qualifikationsturnier für das Finale von "For the Win" findet dieses Wochenende statt

Als Amateur vor Publikum zu spielen kann am 15. Juli Realität werden. Red Bull

Die Idee ist simpel. Ambitionierte Amateure treten gegen internationale E-Sport-Profis an. Eingefallen ist das dem Team eines österreichischen Getränkeherstellers, der am 15. Juli zum großen Finale einlädt. Am 8. Juli darf man sich als Interessierter in einer letzten Qualifikationsrunde für ebendieses Finale qualifizieren.

Drei Spiele, drei Sieger

In den Spielen "CS:GO", "League of Legends" und "Rocket League" traten in den letzten Wochen zahlreiche Gamerinnen und Gamer an, um die Beste oder den Besten im jeweiligen Spiel auszumachen. Nach Innsbruck und Salzburg steht am 8. Juli das letzte Qualifikationsturnier in Wien an. Dort werden noch drei Spielende gesucht, die die Amateurteams komplett machen.

Qualifiziert haben sich in "League of Legends" Louis Vaasen aus Linz und Johannes Findling aus Salzburg, in "CS:GO" Mike Wünscher aus Graz und Niklas Gell aus Salzburg und in "Rocket League" Manuel Juen aus Absam in Tirol und Pascal Neumann aus München.

Im Drei-gegen-Drei treten dann am 15. Juli im Palais Wertheim in Wien genau diese Sieger gegen ein Profi-Team des jeweiligen Spiels an. Die professionellen E-Sport-Teams bestehen aus Mitgliedern des BIG Clan aus Berlin (LOL), von Austrian Force aus Österreich (RL) sowie aus Profi-E-Sportlerinnen des reinen Frauenteams der Ninjas in Pyjamas aus Schweden (CS:GO).

Das Preisgeld für die drei Finalspiele gibt "Red Bull For the Win" mit 4.500 Euro an.

Als Streamerin und Moderator werden Veyla und Rafael „Veni“ Eisler ebenfalls beim Finale vor Ort sein. Red Bull

Anmeldung läuft

Wer sich noch anmelden will, kann das noch bis 7. Juli 2023 machen. Der Ticketvorverkauf für das Finale hat ebenfalls schon begonnen. (red, 6.7.2023)