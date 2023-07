Verteidiger Alfred Noll gibt sich nach Prozessende beim Interview mit den Kollegen von Puls 24 entspannt – es kam zu keiner Verurteilung seines Mandanten. moe

Wien – Ein Tweet wird für Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter", symbolisch die "Du kommst aus dem Gefängnis frei"-Karte werden. Denn am zweiten Verhandlungstag des vom österreichischen Konsul im Iran angestrengten Gerichtsverfahrens gegen den Journalisten einigten sich beide Seiten am Ende auf einen Vergleich. Klenk postet auf dem Kurznachrichtendienst, dass er den Diplomaten in einem "Falter"-Artikel nicht persönlich verunglimpfen wollte und nicht gemeint habe, dass der Privatankläger "dumm, faul und präpotent" sei. Im Gegenzug wird die Privatanklage dann zurückgezogen.

Hintergrund ist ein "Falter"-Artikel, in dem es um Visaanträge an der österreichischen Botschaft im Iran ging. Ein homosexueller Österreicher hatte einen Iraner geheiratet, die Familienmitglieder des Iraners sollten zu Besuch kommen. Da die Islamische Republik Iran Homosexuelle jedoch hinrichtet, hatte der Österreicher Bedenken, die Heiratsurkunde vorzulegen. Erst recht nicht bei einem externen Dienstleister, bei dem Visaanträge bearbeitet werden und wo viele Iraner beschäftigt sind.

Wiedergegebenes Zitat im "Falter" ärgert Diplomaten

Er setzte sich daher mit der österreichischen Vertretung in Kontakt und fühlte sich dort schlecht behandelt, da es zunächst fälschlicherweise hieß, ein persönlicher Antrag bei der Botschaft sei nicht möglich. Der Betroffene, der auch im Mail- und Telefonkontakt mit dem Konsul stand, wandte sich erbost an den "Falter" – und Chefredakteur Klenk verwendete in seinem Artikel das "Dumm, faul und präpotent"-Zitat, das vom Betroffenen stammt. In textlicher Nähe zum vollen Namen des Diplomaten, der sich dadurch beleidigt sah und die Privatanklage einbrachte.

Klenks Verteidiger Alfred Noll legt eine Vollmacht vor, dass er als Machthaber des angeklagten Chefredakteurs fungieren dürfe, und hört dann aufmerksam der Einvernahme des Privatanklägers durch Richter Gerald Wagner zu. Der Konsul beteuert zunächst, er habe "mit Engelszungen" versucht, dem Österreicher das Prozedere für die Visaanträge zu erklären. Der Richter unterbricht ihn: "Warum haben Sie es nicht einfach so gemacht, dass die Heiratsurkunde direkt an der Botschaft vorgelegt werden kann und sie nur österreichische Mitarbeiter zu Gesicht bekommen?", wundert er sich. Die überraschende Antwort: Die Urkunde hätte auch beim privaten Dienstleister nicht hergezeigt werden müssen.

Der Richter ist verwirrt: "Ich habe da im Akt eine Checkliste, in der steht, dass Urkunden zum Familienstand, sofern sie relevant sind, dem Antrag beizulegen sind", hält er dem Privatankläger vor. Der Konsul bleibt dabei: Das wäre nicht nötig gewesen, das Schriftstück hätte auch nachgereicht werden können – in der Botschaft. Aber, betont er: Auch dort würden viele Iraner arbeiten. "Warum organisiert man nicht einfach, dass in dieser speziellen Konstellation nur österreichische Botschaftsmitarbeiter den Antrag sehen?", bohrt der Richter nach. "Das ist nicht so einfach. Das ist wie auf einem Fließband, der Akt geht durch sehr viele Hände, dann bleibt er einmal liegen ...", schildert der Privatankläger. Der gleichzeitig beteuert: "Wir haben wirklich viel zu tun. Wenn ich jedem, der etwas will, das gebe, haben wir nur mehr Sonderwünsche!", ist er überzeugt.

Richter lässt sich nicht in die Karten schauen

Richter Wagner regt noch einmal einen Vergleich zwischen beiden Seiten an. "Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Aber niemand hier im Saal kann sagen, ob sie auch in der nächsten Instanz halten wird. Da keine der beiden Seiten die Entscheidung kennt, haben beide ein Risiko, wenn der Vergleich scheitert", gibt er zu bedenken. Nach einigem Geplänkel einigt man sich auf die Klarstellung durch Chefredakteur Klenk, dass nicht der Konsul persönlich gemeint war. "Der Herr Klenk twittert gerne", stellt der Privatankläger zur Frage, wo die Klarstellung veröffentlicht werden soll, fest. "'Gern'? Das ist eine Untertreibung", ist Verteidiger Noll das elektronische Aktivitätsniveau seines Mandanten bewusst. Nachdem der Vergleich protokolliert wird, vertagt Wagner auf unbestimmte Zeit – setzt Klenk den Tweet ab, ist die theoretische Gefahr einer Vorstrafe für ihn gebannt. (Michael Möseneder, 6.7.2023)