Der "AI Pin" von Humane soll ohne Tastatur auskommen, das Display ist allenfalls die eigene Handfläche.

"Die Zukunft ruht nicht auf deinem Gesicht": Was wie eine subtile Anspielung auf die Facehugger aus "Alien" klingt, war in diesem Fall klar an den ehemaligen Arbeitgeber gerichtet. Imran Chaudri, Präsident von Humane und ehemalige Apple-Führungskraft, bezieht klare Stellung gegen das Mixed-Reality-Headset aus Cupertino. Das Start-up, das von ihm und Ex-Kollegen gegründet wurde, hat auch – wenig überraschend – ein Gegenkonzept anzubieten. Das Gadget hört auf den Namen "AI Pin" und erinnert der Beschreibung nach entfernt an das Combadge aus "Star Trek".

Ähnlich wie im berühmten Sci-Fi-Universum sollen Benutzerinnen und Benutzer mit dem Ai Pin nämlich kommunizieren und Informationen abrufen können. Konkret handelt sich um ein Gerät in Form einer Anstecknadel, das über eine Internetverbindung verfügt und auf Brusthöhe getragen wird. Es kann gesprochene Fragen beantworten und Informationen auf die Hand des Benutzers projizieren, wenn dieser das Gerät vor sich hält.

Starke Verbündete an Bord

Da der AI Pin nicht über einen herkömmlichen Bildschirm oder eine Tastatur verfügt, stützt er sich in hohem Maße auf künstliche Intelligenz, um mit den Nutzern in natürlicher gesprochener Sprache zu interagieren. Und wenn heutzutage der Begriff "künstliche Intelligenz" fällt, ist meist auch Sam Altman, der CEO des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, nicht weit.

Sam Altman, Geschäftsführer des ChatGPT-Erfinders OpenAI, gehört wie auch Microsoft zu den zahlreichen Investoren von Humane, weshalb das Start-up mit einer starken Partnerschaft im Bereich KI-Technologie und Cloud-Computing rechnen darf. Hinsichtlich Hardware gab das Unternehmen vor kurzem bekannt, dass man als Herzstück auf Snapdragon-Chip von Qualcomm setzen werde. Genauere Details ließ sich Humane in diesem Zusammenhang noch nicht entlocken.

Nicht ganz neu

Gegründet wurde Humane bereits im Jahr 2018. Bethany Bongiorno, ehemalige Managerin der Softwareentwicklung bei Apple, und Imran Chaudhri, ehemaliger Designer bei Apple, lernten sich während ihrer gemeinsamen Arbeit an einem iPad-Projekt kennen. Im Jahr 2017 beschlossen sie, das Unternehmen zu verlassen und ein eigenes zu gründen.

Seither hat Humane mehrere ehemalige Mitarbeiter von Apple eingestellt. Im März dieses Jahres gab das Unternehmen schließlich bekannt, dass es eine Softwareplattform entwickelt und sich verstärkt auf künstliche Intelligenz konzentriert habe. Der AI Pin von Humane soll angeblich noch heuer veröffentlicht werden. Wer rechtzeitig dazu informiert werden möchte, kann sich auf der offiziellen Humane-Website auf eine Warteliste setzen lassen. (bbr, 6.7.2023)