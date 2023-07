Mit der Parodie einer 13-Jährigen wird sie auf der Video-Plattform Youtube berühmt. Danach geht sie als Comedienne auf Tour und bekommt eine eigene Serie auf Netflix. Willy Sanjuan/Invision/AP

Colleen Ballinger hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Die 36-jährige US-Amerikanerin hat auf Youtube über 22 Millionen Follower, eine eigene Netflix-Serie und bereits zwei Bestseller geschrieben. Privat ist sie zum zweiten Mal verheiratet und hat drei Kinder. In den letzten Tagen holte die Youtuberin, Schauspielerin und Comedienne allerdings die Vergangenheit ein. Mehrere ehemalige Fans werfen ihr Grooming von minderjährigen Fans vor. In privaten Unterhaltungen soll sie unangemessene Fragen gestellt haben, beispielsweise über erste sexuelle Erfahrungen.

Von Youtube zu Netflix

Bekannt wurde Ballinger 2006 zunächst auf der Videoplattform Youtube, wo sie in der Rolle der 13-jährigen Kunstfigur Miranda Sings Teenager parodierte, die versuchen im Internet durch unbeholfenes Singen berühmt zu werden. Die kindische Satire ging schnell viral, und Ballinger produzierte immer mehr Videos – über ihre Schwangerschaft, verrückte Einkäufe auf Amazon oder ihre Trennung von ihrem ersten Mann.

Allein 2015 wurden ihre Beiträge mehr als fünf Milliarden Mal angeklickt. Die Videos sind persönlich, witzig und voller Emotionen. Die Zugriffe stiegen, Ballinger wurde weniger als drei Jahre später regelmäßig als Schauspielerin gebucht, erhielt zahlreiche Auszeichnungen als schillernde Onlinepersönlichkeit und ging zudem als Comedienne auf Tour.

I do not condone or support any kind of online bullying or hate towards anyone. ever. Colleen Vlogs

Vorwürfe

2020 wurden erstmals Vorwürfe laut, Ballinger habe in privaten Nachrichten Minderjährige zu "unangemessenen persönlichen Freundschaften" aufgefordert, wie es etwa der heute 30-jährige Adam McIntyre formulierte, der kürzlich in einem Video erneut diese laut ihm begangenen Taten in Erinnerung rief. Tatsächlich meldeten sich daraufhin mehrere Personen, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten. Auch Ballingers Ex-Mann wirft der Schauspielerin vor, ihn regelmäßig erniedrigt zu haben. "Ich war immer das Problem", schrieb er auf Twitter.

Ballinger reagierte singend – wie könnte es anders sein – in einem Youtube-Video auf die Vorwürfe. Als "toxic gossip train" bezeichnete sie das Gesagte und spricht von "Lügen". Einzig ihren Hang zum "oversharing" in frühen Jahren nennt sie verzichtbar.

Die Reaktionen auf das Video sind nicht so positiv, wie Ballinger das in ihrer langen Karriere gewohnt war. Sie würde die vermeintlich betroffenen Personen mit ihrer Antwort "verhöhnen". Das sei aufgrund der ernsten Situation unpassend, so der Tenor. (Alexander Amon, 6.7.2023)