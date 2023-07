"Achtzig Prozent Sport, zwanzig Prozent Show." Seit einiger Zeit ist Michael Kovac meistens der Böse Alex Singer

Wer wird Weltmeister? Wer wird Europameister? Wer holt den Damentitel? Wer gewinnt im Battle Royal, wer im Tag-Team-Match, und wer holt den Praterpokal? All diese Fragen und noch einige mehr werden am Freitag und am Samstag beim Prater Catchen in Wien beantwortet. An beiden Abende sind die jeweils 560 Tickets vergeben. Seit 2017 erlebt das Catchen in Wien eine Renaissance. Der legendäre Michael Kovac, der seinen Namen von keinem Geringeren als Big Otto Wanz erhielt, spricht über das Catchen einst und jetzt.

STANDARD: Wie steht das Catchen derzeit da?

Kovac: Es geht auffi und obi, wie bei einer Achterbahnfahrt. Auch deshalb passt es, dass jetzt wieder im Prater gecatcht wird. Derzeit geht’s eher wieder auffi. Ich sag, wir sind die Erben des Wiener Heumarkts.

STANDARD: Sie sind ein Relikt dieser großen Zeit des Catchens, die mit dem letzten Turnier im Jahr 1997 zu Ende ging. Am 4. Juli 1993, vor fast genau dreißig Jahren, haben Sie Ihr Kampfdebüt gegeben. Erinnerungen daran?

Kovac: Da war ich vom Heumarkt noch weit weg. Ich hatte kaum professionell trainiert, als ich zum ersten Mal in einen Ring gestiegen bin. Aber mein Vorteil war, dass ich schon fünf Jahre in ein Studio gegangen bin. Ich hab schon nach etwas ausg’schaut, und das ist beim Catchen nicht unwichtig. Die ersten Kämpfe waren a harte G’schicht.

STANDARD: Wie hat sich die Szene in diesen Jahren präsentiert?

Kovac: So, dass meine Eltern gesagt haben: Da landest du ja gleich im Rotlichtmilieu. Und es haben wirklich nicht alle eine weiße Weste gehabt. Da sind schon einige im Gefängnis gesessen, und Zuhälter waren auch dabei. Ich hab kurz vorher in der Fadingerstraße in Linz maturiert. Mein Papa war ewig bei der Voest, die Mama bei der Krankenkassa. Ihr Plan war, dass ich nach der Matura in einer Bank beginne. Das war Ende der 80er der Klassiker.

STANDARD: Der Plan ist nicht aufgegangen.

Kovac: Kann man sagen. Ich hab Grafikdesign inskribiert, aber bald abgebrochen und mich für ein paar Jahre beim Bundesheer verpflichtet. Parallel ist es mit dem Catchen losgegangen. Am Anfang bin ich mit meinem Bruder herumgehüpft. Ab 1993 war ich mit einer kleinen Partie unterwegs, den Wrestling Warriors Austria. Wir sind vor allem in den Sommermonaten bei Zeltfesten aufgetreten.

STANDARD: Gab’s da etwas zu verdienen?

Kovac: Ein bissl was haben wir schon eingesteckt, am Anfang 500, 600 Schilling für eine Partie, am Ende vielleicht 3000. Ein schöner Zuverdienst, aber mehr auch nicht.

"Das macht mehr Spaß, als der Gute zu sein." Alex Singer

STANDARD: Wie sind Sie zu Big Otto Wanz gekommen, der mit seiner Catch Wrestling Association CWA am Heumarkt herrschte?

Kovac: Ich bin unangemeldet in sein Büro und hab gesagt: Serwas, Otto, wie schaut’s aus? Der Otto hat mich hergerichtet, hat gesagt, ich brauch gute Aufnahmen von einem Profifotografen. Unsere Truppe hat er gekannt, für ihn waren wir die Zeltfestraufer. Aber ich hab nicht lockerlassen, das hat ihm getaugt. Der Otto hat mir auch den Namen Michael Kovac gegeben, ich hab ihn an einen ungarischen Catcher namens Joshi Kovac erinnert.

STANDARD: Das war das Ende einer Blütezeit.

Kovac: Wir haben ewig durchgekämpft. Zwei Wochen Graz, sechs Wochen Wien, sechs bis acht Wochen Hannover, dann Pause, dann noch zwei Wochen Bremen. Wir sind herumgezogen wie ein Zirkus, wir nennen uns nicht umsonst den Catchzirkus. In unserem Business gibt es auch wirklich alles, Dicke, Dünne, Lange, Kurze, Pelzige und Glatzerte.

STANDARD: Jetzt sind nicht mehr viele übrig.

Kovac: Aber der Älteste bin ich nicht. Der älteste ist der Franz Schlederer, der immer mit seinem Bügelbrett in den Ring kommt. Er ist 67 und kann es nicht lassen. Er hatte schon zwei- oder dreimal seinen letzten Auftritt, heuer hat er ihn wieder. Und der Ulf Herman aus Hannover ist auch dabei.

STANDARD: Sie sind Jahrgang 1970. Wie hält man so lange durch?

Kovac: Ich war zum Glück noch nie schwer bedient. Im ersten Jahr hab ich mir eine Rippe gebrochen, aber nach drei Tagen war ich wieder im Ring. Man härtet ab, nimmt nicht alles ernst. Eine Gehirnerschütterung ist eine leichte Verletzung für mich. Aber ich hab nie was mit den Bandscheiben oder den Wirbeln gehabt, und es hat mir kein Knie zerfetzt.

STANDARD: Wieso hat das Catchen am Heumarkt nicht überlebt?

Kovac: Das hatte viele Gründe. Phasenweise waren bis zu 10.000 Zuseher da. Natürlich hat das Fernsehen viel kaputtgemacht. Als da das amerikanische Catchen gelaufen ist, sind die Leute nimmer gekommen. Bist im Fernsehen, bist bekannt. Und der Otto ist doppelt besteuert worden, weil die Bürokratie das Wrestling als Sport, aber auch als Show betrachtet hat. Irgendwann hat er den Hut draufg’haut.

STANDARD: Was ist das Catchen wirklich?

Kovac: Catchen ist Catchen. Es ist eine Mischung aus Sport und Show. Ich würd sagen, achtzig Prozent Sport, zwanzig Prozent Show. Du musst zuerst den Sport beherrschen, dann kannst du dich um die Show kümmern. Bei uns waren immer viele dabei, die vorher Amateursportler waren, viele Ringer, Boxer, Judoka, Kraftdreikämpfer.

STANDARD: Wie viel im Ring ist ein Gegeneinander, wie viel ein Miteinander?

Kovac: Es ist kein Kampf auf Leben und Tod. Sonst wären wir bei der UFC, bei den Ultimate-Kämpfern. Die Unterhaltung des Publikums steht im Vordergrund, die Leute sollen ihren Spaß haben. Aber es geht schon zur Sache, und auch deshalb gibt es einen Ehrenkodex im Ring. Man pusht sich gegenseitig ans Limit, aber man geht kein unnötiges Risiko ein. Wenn einer am Boden liegt, steig ich ihm nicht auf den Schädel. Ich will ja auch nicht, dass er mir auf den Schädel steigt.

"Früher sind manchmal auch die Krügerln in den Ring geflogen. Jetzt, mit den Plastikbechern, geht das nimmer." Alex Singer

STANDARD: Wie viel von einem Kampf ist von vornherein definiert?

Kovac: Relativ wenig. Es wird viel improvisiert. In Amerika ist das anders, die sind im Fernsehen, die lernen vorher alles auswendig. Wir trainieren natürlich auch unter- und miteinander, in meiner Wrestlingschule trainieren schon 80 Prozent der Österreicher. An den meisten Verletzungen ist man selber schuld, vieles ist auf Selbstüberschätzung zurückzuführen. Wenn zum Beispiel einer übermütig aus dem Ring springt. Außerhalb vom Ring ist es ein Haus gefährlicher als im Ring.

STANDARD: Wie groß ist die heimische Szene, wie viele können vom Catchen leben?

Kovac: Wir sind 25 Männer und fünf Frauen. Und mehr als vier sind wir nicht in Österreich, die davon leben können. Im Catchen geht man durch eine harte Ausbildung, das ist wie eine Lehre. Danach kannst du mit jedem arbeiten, auch mit einem Mexikaner, der vielleicht kein Wort Deutsch und Englisch spricht. Auch der weiß, was der Ehrenkodex ist.

STANDARD: Hat sich das Publikum im Lauf der Zeit verändert?

Kovac: Früher sind die Leute noch mehr aus sich herausgegangen. Am Heumarkt haben sie oft reingeschrien: Reiß eahm die Brust auf und scheiß eahm eine – und noch ganz anderes. Da wollten auch welche in den Ring steigen und mitmischen. Die wurden kurzerhand eingesperrt, bis der Kampf vorbei war. Früher sind manchmal auch die Krügerln in den Ring geflogen. Jetzt, mit den Plastikbechern, geht das nimmer. Das Publikum im Prater ist bunt gemischt, Junge schauen zu, aber auch Alte, die schon am Heumarkt dabei waren.

STANDARD: Ist es leiser als früher?

Kovac: Leise darf es nicht sein. Wenn es leise ist, ist der Kampf scheiße. Wenn ein Catcher sein Metier beherrscht, kann er schon mit den Zuschauern spielen. Dann weiß er genau, was er tun muss, damit sie laut werden.

STANDARD: Werden Sie manchmal provoziert?

Kovac: Im Gegenteil. Ich werde nicht provoziert, ich provoziere. Seit einiger Zeit bin ich der Böse. Und ich hab festgestellt, das macht mehr Spaß, als der Gute zu sein. (Fritz Neumann, 7.7.2023)