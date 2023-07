Maria Sterkl aus Jenin

So viel Fleisch im Kühlschrank, alles ist verdorben. Alia, eine ältere, alleinstehende Frau, sitzt gebückt auf einem Stuhl, neben ihr ein Kübel mit Putzwasser. Sie wischt sich den Schweiß vom Gesicht. Es ist Mittag, sie putzt seit Tagesanbruch, beseitigt die Splitter, den Ruß, die Scherben – Reste der israelischen Luftangriffe im Flüchtlingslager Jenin, das ihr Zuhause ist.

Lokalaugenschein in Jenin, unmittelbar nach dem Ende der Angriffe durch die israelische Armee. Die Zerstörung ist allgegenwärtig. IMAGO/ZUMA Wire/Mohammed Turabi

All das zerbrochene Glas wiegt aber nicht so schwer wie das viele Fleisch, das seit dem Opferfest vergangene Woche noch übrig ist. Israelische Bulldozer haben die Straßen aufgegraben und Wasser- und Stromversorgung gekappt. "Das muss ich jetzt alles wegwerfen", sagt Alia. Sie macht Israel keine Vorwürfe. Sie klagt nicht über die alltägliche Gewalt. Sie schüttelt nur den Kopf und fragt: "Warum?

Die Brutalität des Lebens im Westjordanland zeigt sich nicht nur in den Opferzahlen, sondern auch in Küchen und Schlafzimmern. Dort, wo man nachts Ruhe finden sollte, schlugen Gewehrpatronen ein, Tränengas strömte herein, ständige Schüsse und Explosionen raubten den Schlaf. Noch jetzt sieht man Einschusslöcher in den Wänden.

Einen Tag nach dem Ende des israelischen Militäreinsatzes im Flüchtlingslager Jenin schieben Bagger die Trümmer an den Straßenrand. Elektriker versuchen, wenigstens die Hauptadern des Stromnetzes zu flicken. Die Straßen sind voll mit Besuchern aus Jenin, Nablus und umliegenden Dörfern. Sie bringen Brot, Gurken und jede Menge Wasserflaschen für die 14.000 Menschen, die seit dem israelischen Angriff auch ohne Wasserversorgung dastehen.

Junge Männer patroullieren

Zwischen den müden Ausgebombten stolzieren junge Männer mit Munitionsgürteln und Maschinengewehren umher. Sie marschieren auf, als wären sie es, die die Israelis in die Flucht geschlagen hätten. Als wäre es nicht eine übermächtige Armee, deren Kommandozentrale das Einsatzziel für erfüllt erklärt hatte. Manche der Männer tragen Stirnbänder der Organisation Islamischer Jihad, die vom Iran finanziell unterstützt wird.

Früher oder später wird einer dieser Jungen bald wieder als Shahid, als Märtyrer, auf einem der in bunten Farben gestalteten Plakate an den Hausmauern gefeiert werden. Man wird ihn dafür rühmen, dass er an einer israelischen Kugel gestorben ist. Oder dafür, dass er sich selbst aufgemacht hat, um einen Menschen in Israel aus dem Leben zu reißen.

"Jenin ist zu einer Produktionsstätte des Terrorismus geworden, aber wir haben dieser Entwicklung ein Ende gesetzt", erklärte Israels Verteidigungsminister Joav Gallant nach dem Ende des Einsatzes.

"Blut fordert Blut"

Er versuchte damit die vielen Israelis zu überzeugen, die skeptisch waren, was so ein Einsatz bringen soll, weil doch "jedes Blutvergießen nur neues Blutvergießen fordert", wie es oft heißt. Sie fanden traurige Bestätigung in dem Terrorattentat in Tel Aviv Dienstagmittag, bei dem sechs Menschen schwer verletzt wurden, darunter eine Schwangere, die ihr Baby verlor.

Die Angst, dass sich auch nach dem Einsatz nichts geändert hat, geht nicht nur in Israel um, sondern auch in den Straßen des Flüchtlingslagers von Jenin. "Das ist nicht das Ende", sagt Ahmed Tobasi, der künstlerische Leiter des Freedom Theatre, das durch die Luftangriffe leicht beschädigt wurde. "In den nächsten Tagen wird es weitere, kleinere Angriffe geben", glaubt er. Er spricht aus Erfahrung. "Bei der letzten großen Invasion im Jahr 2002 war ich 17 Jahre alt. Es ist dieselbe Brutalität – nur, dass sie jetzt mehr Drohnen haben."

Tobasi hat seine eigene Sicht auf die Dinge. "Ich glaube nicht, dass die Israelis kommen, um zu töten und zu zerstören", sagt er. "Sie kommen, um eine Botschaft in unsere Köpfe einzupflanzen: Ihr lebt unter Besatzung – und ihr werdet immer unter Besatzung leben. Wagt nicht zu träumen, glaubt nur ja nicht, dass sich das jemals ändern wird."

Unweit des Freedom Theatre, im Krankenhaus von Jenin, herrscht auch am Tag des Einsatzes Hochbetrieb. Katja Storck, eine deutsche Notfallkrankenschwester, hat hier in einem Team von Ärzte ohne Grenzen (MSF) die Verwundeten versorgt. Mehr als 160 Menschen wurden während des zweitägigen Einsatzes dort eingeliefert, "die meisten mit Schusswunden oder Granatsplitterverletzungen", sagt Storck, "wir haben aber auch einige Hundebisse gesehen".

Feuer, Hunde, Tränengas

Eine Patientin, die auf eine Nachversorgung ihrer Wunde wartet, erzählt, dass ein Soldat einen Hund auf sie angesetzt habe, als sie aus ihrem brennenden Haus flüchten wollte. Verifizieren lassen sich diese Schilderungen nicht. Nur die schweren Brandwunden zeugen vom Vorfall.

Wie immer im Krieg ist es schwierig zu wissen, wie es wirklich war. Dass das Tränengas, das die Notaufnahme des Krankenhauses für rund 45 Minuten außer Gefecht setzte, auf einen israelischen Beschuss zurückging, wird aber auch von der israelischen Armee nicht bestritten. Ein Armeesprecher erklärt jedoch, dass es sich um einen Kollateralschaden handle – man habe auf Terroristen abgezielt. "Die ganze Notaufnahme war voll mit Gas", erzählt Storck. Man habe blitzschnell die Patienten evakuiert und zum Teil auf dem Boden behandelt. Es sei ein großes Glück, dass zu jenem Zeitpunkt kein Patient in kritischem Zustand vor Ort war. "Medizinische Einrichtungen anzugreifen, das ist eine rote Linie", kritisiert Gabriel Naumann, humanitärer Leiter des MSF-Teams in Jenin.

Während UN-Beobachter nun den Verdacht äußern, dass während des Einsatzes Kriegsverbrechen verübt wurden, muss sich der Militärapparat in Israel anderen Vorwürfen stellen: Tamir Hayman, der frühere Leiter des Militärgeheimdiensts, widerspricht der offiziellen Erzählung, wonach Jenin die "Hauptstadt des Terrorismus" im Westjordanland sei. "Terrorismus hat keine Hauptstadt, er ist in den Herzen und Köpfen der Menschen verwurzelt". Aus diesem Grund helfe es auch nicht, einen Schauplatz in Schutt und Asche zu legen, meint Hayman. "Nur politische Lösungen werden langfristig Stabilität bringen." (Maria Sterkl aus Jenin, 6.7.2023)