Das Land heizt sich ab Freitag auf, am Montag drohen bis zu 36 Grad. Regen und Gewitter sind vor allem lokal möglich

Es wird wieder Zeit für strategisches Lüften in der Nacht und Nachmittage in der abgedunkelten Wohnung für alle, die die Möglichkeit dazu haben: Österreich muss sich auf eine Hitzewelle einstellen. Die Temperaturen steigen ab Freitag an, ab Montag warnt Geosphere Austria (ehemals Zamg) vor Höchsttemperaturen von 36 Grad.

Sport im Freien sollte bei großer Hitze vermieden werden – wer kann, bleibt bei hohen Temperaturen ohnehin zu Hause. AP / Michael Probst

Schon am Freitag wird es warm: Im Laufe des Tages wird die Wolkendecke weniger Dicht und die Sonne kommt durch, der Wind bleibt schwach. Nur im Süden und Südosten kann es im Gebirge zu Regen kommen. Die Temperatur klettert auf 26 bis 30 Grad.

Der Samstag bringt viel Sonne, es wird im ganzen Land trocken und heiß – vereinzelte Schauer gibt es nur in den Bergen im Westen und im Süden Österreichs. Tageshöchsttemperaturen von 26 bis 32 Grad.

Video: Mit durchschnittlich 17,18 Grad Celsius ist es so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. AFP

Das gleiche Bild am Sonntag: Es wird heiß, sonnig und nur schwach windig. Die Sonne heizt das Land auf 30 bis 35 Grad auf.

Ernst wird es am Montag, es drohen Höchsttemperaturen von 30 bis 36 Grad. Gewitter und Schauer sind nun aber im ganzen Land zumindest zwischenzeitig möglich – die heiße Luft bleibt aber großteils bestehen.

Am Dienstag schaut es ähnlich aus, nur dass es im Osten kaum zu Gewittern kommen wird. Es wird abermals sehr heiß, Geosphere Austria prognostiziert Höchsttemperaturen von 30 bis 36 Grad. (red, 7.7.2023)