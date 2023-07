Ein Haus nahe Los Angeles, in dem der Schöpfer von Micky Maus und Donald Duck 18 Jahre lang gelebt hat, wird zur Miete angeboten

Als Walt Disney mit seinen ersten Mickey-Maus-Filmen zu einigem Geld gekommen war, kaufte er sich im Jahr 1932 ein Grundstück in Los Angeles, genauer gesagt in Los Feliz nordöstlich von Hollywood. Er ließ nach Plänen des Architekten Frank Crowhurst ein Häuschen darauf errichten und lebte dort mit seiner Frau und zwei Töchtern bis 1950. Disney arbeitete dort unter anderem an den Filmen "Schneewittchen und die sieben Zwerge", "Cinderella" und "Pinocchio".

Das Haus gehört laut einer Aussendung von TopTenRealEstateDeals.com heute dem kasachischen Filmemacher Timur Bekmambetow, der selbst auch ein riesiger Disney-Fan sein soll. Das Heimkino, in dem Disney seine Filme damals erstmals geschaut haben dürfte, wurde von ihm mit moderner Technologie ausgestattet.

Wie es sich anfühlt, Disney-Filme dort zu schauen, wo sie erstmals ihrem Schöpfer vorgeführt wurden, lässt sich für Leute mit viel Geld nun ausprobieren: Für 40.000 Dollar pro Monat bietet Bekmambetow das Haus zur Miete an.

Man bekommt für das Geld ein Haus mit vier Schlafzimmern und fünf Bädern, diverse Wohnzimmer und Salons bzw. Dining Rooms, alles in einem Stilmix aus "Modern Convenience und Alte-Welt-Charme mit sorgfältig ausgesuchten Antiquitäten", wie es im Pressetext heißt. Und schön bemalten Holzdecken, wie man sieht.

Die Küche mit Kochinsel in der Mitte samt Frühstücksplätzchen ist ebenso modern ausgestattet wie ...

... der "Primary Bathroom" mit riesiger Duschkabine und interessant platziertem Wasserklosett.

Zum Anwesen gehören auch ein Pool und ein kleiner Park inklusive einem ...

... kleinen Spielhäuschen, das für Disneys Töchter im Jahr 1937 errichtet wurde. Es war ein Weihnachtsgeschenk. (mapu, 7.7.2023)