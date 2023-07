An heißen Tagen sollte man die Belastung möglichst reduzieren und die Aufenthalte im Freien – abgesehen von kühlenden Aktivitäten wie Freibadbesuchen – gut planen. Getty Images/iStockphoto/fizkes

Sie merken es eh schon: Es ist heiß. So richtig heiß. Und laut Wetterbericht sollen die Temperaturen auch noch ein Zeiterl bei über 30 Grad bleiben. Das belastet das Herz-Kreislauf- und Atemwegssystem enorm, die geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und zwar von uns allen, betont der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien. "Ja, es gibt Risikofaktoren wie etwa das Alter oder den Gesundheitszustand, aber auch junge, gesunde Menschen sollten die Auswirkungen der heißen Tage nicht unterschätzen", warnt Hutter.

Denn auch wenn man jung und fit ist, könne man bei so hohen Temperaturen wie aktuell nicht die Leistung erbringen, die man üblicherweise bei gemäßigten Temperaturen erbringt – sowohl körperlich als auch geistig. Das zeigen auch Zahlen der Statistik Austria: An Hitzetagen passieren deutlich mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Die wichtigste Schutzmaßnahme sei laut Hutter deshalb – auch metaphorisch gesprochen: "Alles ein bisschen langsamer angehen!“

Zeiten im Freien gut planen

In erster Linie geht es an heißen Tagen darum, sich so gut wie möglich vor der Belastung, also der Hitze, zu schützen. Das bedeutet in Innenräumen: Jalousien runter, nur morgens und nachts lüften, Ventilator verwenden. Alle Aktivitäten, die draußen stattfinden, sollte man sich zeitlich möglichst gut einteilen, rät der Experte: "Erledigungen im Freien am besten direkt in der Früh einplanen." Wenn sich der Aufenthalt in der Hitze draußen nicht vermeiden lässt, sollte man vor allem Plätze aufsuchen, die zumindest verhältnismäßig kühler sind, etwa Orte mit mehr Beschattung. "Das klingt leicht, ist aber tatsächlich oft sehr schwierig, weil wir generell in Siedlungsbereichen noch viel zu wenig auf klimafitte Gestaltung mit mehr Grün geachtet haben", kritisiert Hutter.

Wenn man besonders heiße Plätze nicht vermeiden und auf kühlere Orte in der Natur ausweichen kann, geht es darum, die eigene Empfindlichkeit gegenüber der Hitze zu verringern. "Das bedeutet deutlich mehr trinken, den Körper so gut es geht immer wieder abkühlen, etwa mit kalten Fußbädern, und die Bekleidung anpassen“, rät Hutter. Statt eng anliegender Klamotten aus Nylon sollte man lieber zu lockeren Teilen aus Naturfasern wie Leinen greifen. Die Getränke sollten ungezuckert und – "das muss man in Österreich leider dazusagen" – alkoholfrei sein. Und: gekühlt, aber nicht eiskalt. Das Erwärmen der Flüssigkeit würde den Körper nur zusätzlich Energie kosten.

Fettreiche Mahlzeiten meiden (Freibadpommes ausgenommen!)

Außerdem sollte man die Ernährung an die Temperaturen anpassen: "Statt zu Mittag zum Schweinsbraten und zum Bier zu greifen, sollte man lieber kleinere Portionen, die besonders reich an Wasser, Vitaminen und Mineralstoffen sind, zu sich nehmen", sagt Hutter. Gurken, Tomaten oder jegliches Obst seien besonders gut für Snacks zwischendurch geeignet. Schwere Kost und fettreiche Mahlzeiten sollte man zumindest tagsüber, wenn es besonders heiß ist, so gut es geht vermeiden. "Das heißt nicht, dass man sich im Freibad nicht auch einmal eine Portion Pommes gönnen darf", ergänzt Hutter, aber man sollte eben auf eine Ausgewogenheit achten und den Körper nicht noch zusätzlich belasten. Denn je mehr unser Körper zum Verdauen hat, desto mehr muss das Herz-Kreislauf-System arbeiten.

Apropos Energie: Sport ist, vor allem um die Mittagszeit, eine falsche Idee. "Abseits von der Sonneneinstrahlung kommt es ab Mittag auch zu einer höheren Konzentration an Photooxidantien wie Ozon und Sauerstoffradikalen, nachgewiesenermaßen allesamt Reizgase, in der Außenluft", erklärt Hutter.

Risikogruppen schützen

Bei Säuglingen ist während Hitzewellen besondere Vorsicht geboten. "Das Risiko wird häufig unterschätzt", weiß Hutter. Bei Babys ist nämlich die – vereinfacht gesagt – körpereigene Klimaanlage noch nicht voll entwickelt. Zusätzlich sind Säuglinge oft in Windeln, Strampler und manchmal noch Hauben dick eingepackt. Für sie gelten dieselben Tipps wie für Erwachsene, aber in einem noch höheren Ausmaß, sagt Hutter: "Luftiger anziehen, mehr Schatten und Sonnenschutz nicht vergessen!"

Außerdem müsste im Sommer viel mehr zum Schutz all jener unternommen werden, die nicht vor der Hitze flüchten können, fordert Hutter: "Nicht nur Kälte, auch diese extreme Hitze ist für obdachlose Menschen enorm belastend. Und wir sollten uns auch mit Menschen, die im Freien arbeiten müssen oder die alleine leben und um die sich niemand mehr kümmert, solidarisch zeigen." Das heißt etwa aus dem Supermarkt einmal eine Flasche Wasser mehr mitnehmen, Sprühflaschen mit kaltem Wasser zur Abkühlung anbieten, kurz: "Aufeinander schauen!" (Magdalena Pötsch, 8.7.2023)