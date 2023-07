Die erste Season startet am 20. Juli. Blizzard

Ein neuer Charakter für "Diablo 4"? Die Ankündigung des für Donnerstagabend angesagten Livestreams des Blizzard-Managements führte zu Spekulationen, ob tatsächlich so kurz nach dem Release eine neue Klasse ins Spiel finden würde. Tut sie nicht, wie man erfuhr. Dennoch waren die neuen Informationen zu den nächsten Schritten im neuen Action-Rollenspiel sehr aufschlussreich.

Spiel mit Herzen

Im Rampenlicht stand die erste Season des Spiels mit dem Namen "Season of the Malignant", die am 20. Juli starten soll. Diese zeitlich begrenzten Events fanden schon im Vorgänger statt und sollen nun in Teil vier weitergeführt werden. Eine Season wird drei Monate dauern, verriet das Team hinter dem Spiel. In diesem Zeitraum muss ein neuer Charakter auf die höchste Stufe gespielt werden, um das Maximum an Belohnungen abzugreifen.

Bevor man die Season starten kann, muss die Story bereits einmal durchgespielt worden sein. Dann darf man sich mit einer Plage auseinandersetzen, die das ganze Land befallen hat. In sieben Kapiteln muss der Ursprung der Bedrohung erkannt und vernichtet werden. Als Belohnung warten sechs neue einzigartige und sieben neue legendäre Gegenstände.

Aber auch spielerisch wartet in diesen drei Monaten eine Neuerung auf die Spielerinnen. Elitegegner lassen nämlich nach dem Ableben verderbte Herzen fallen. Aus diesen schlüpfen stärkere Gegner namens Malignants. Besiegt man sie, lassen sie edelsteinähnliche Items fallen, sogenannte "gefangene Herzen", die ebenfalls in die eigene Rüstung gesteckt werden können. Laut Blizzard-Team werden sich so die "stärksten Builds des Spiels" bauen lassen.

Eine weitere Neuerung werden Malignant-Tunnels sein, eine neue Dungeon-Art, die vor allem besagte Herzen für Spieler bereithält.

Diablo IV | Season of the Malignant | Announce Trailer

A new threat is corrupting Sanctuary. #DiabloIV Season of the Malignant is coming July 20th. Will you be ready? Visit diablo.com to test your fate in #DiabloIV and prepare for the evil to come. Diablo

Blutritter

Wer in den Battle Pass die nötige Zeit investiert und die dazu nötigen Quests abschließt, der bekommt verschiedene kosmetische Belohnungen, sowie eine neue Ingame-Währung. Diese Währung nennt sich schwelende Asche und kann dazu genutzt werden, saisonale Segen zu kaufen. Diese bringen Verbesserungen für die Charaktere der Season, beispielsweise eine höhere Wirksamkeit von Elixieren.

Eine neue Klasse wurde übrigens doch vorgestellt – allerdings für den Mobile-Ableger "Diablo Immortal". Demnächst wird man dort den Blood Knight anwählen können, der kostenlos ins Spiel integriert wird. Ob die Klasse auch für "Diablo 4" ein Kandidat sein könnte, wurde an diesem Abend nicht beantwortet. (aam, 7.7.2023)