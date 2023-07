Der im STANDARD aufgezeigte Fall einer oberösterreichischen Philosophin hatte die gesetzliche Neuregelung angestoßen. Am Donnerstag war es so weit

Ausgezeichnete Noten sind für Sub auspiciis nicht genug. Getty Images

Wer auf seinem Bildungsweg herausragende Leistungen erbringt, kann unter gewissen Voraussetzungen mit einer Sub-auspiciis-Promotion ausgezeichnet werden. Doch ausgezeichnete Noten und Abschlussarbeiten sind nicht alles. Auch die Studiendauer muss in eng vorgegebenem Rahmen bleiben, was Studierende, die ein Kind bekommen, Angehörige pflegen, erkranken oder gleichzeitig arbeiten müssen, vor eine besondere Herausforderung stellt.

Die Sub-auspiciis-Familie

Ein Bericht im STANDARD über mehrere Sub-auspiciis-Geschwister aus Oberösterreich hatte vor mehreren Wochen für einige Aufregung gesorgt. Denn das Gebrüdertrio Schörgenhumer konnte die prestigereiche Auszeichnung einheimsen, während ihre Schwester trotz Bestnoten als Vollzeitarbeitende und werdende Mutter ihr Philosophiestudium nicht in der geforderten Zeit beenden konnte, um ebenfalls in den Genuss der Sub-auspiciis-Promotion zu kommen.

Nicht zuletzt aufgrund der angestoßenen Debatte entschloss sich der Nationalrat nun zu einer Neuregelung und Präzisierung, was etwa die Nachsicht bei der Studiendauer betrifft. So wurden die Ausnahmegründe "Behinderung, Schwangerschaft, Kinderbetreuung, Pflege Angehöriger" explizit in den Gesetzestext eingefügt. Bisher war in solchen Fällen allgemeiner von triftigen Gründen die Rede. Bisher angeführt war im Gesetz lediglich die "Tätigkeit als Werkstudent, Unterbrechung des Studiums aus materiellen Gründen, Krankheit und dergleichen mehr".

Keine Ausnahme für Anlassfall

Voraussetzung für eine mit einem Ehrenring verbundene Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten sind ein Vorzug in allen Oberstufenklassen, eine Reifeprüfung mit Auszeichnung, ein Studienabschluss, in dem alle Teile der Diplom- bzw. Bachelor- und Masterprüfungen sowie das Rigorosum mit "Sehr gut" benotet werden, sowie Bestbeurteilungen der Diplom- bzw. Masterarbeit und Dissertation. Dazu darf eine "im Durchschnitt normale Studiendauer" nicht überschritten werden.

Dem Anlassfall hätte die Neuregelung aber wohl auch nichts geholfen. Der Senat der Uni Wien verweigerte die Auszeichnung nämlich nicht, weil er die Betreuungspflichten der Frau grundsätzlich nicht anerkannt hätte. Das Problem habe darin gelegen, dass die Durchschnittsstudiendauer bereits vor der Geburt des ersten Kindes überschritten gewesen sei, hieß es seitens der Hochschule. (APA, red, 7.7.2023)