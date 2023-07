Victor Wembanyamas Securitypersonal ging dazwischen. Gabalier tritt am Wörthersee auf. Ricky Martin trennt sich

Schmerzhaft ist das Leben der Stars, und also auch die neueste Ausgabe dieser kleinen Promimedienbeobachtung. Britney Spears wollte selbst auch einmal einen Star ansprechen und wurde laut eigenen Angaben und Medienberichten brutal daran gehindert. Allzu große Nähe kann ebenso wehtun wie Distanz. Distanz hat gerade Ricky Martin gewählt. Der Popstar trennt sich von seinem Mann, taten die beiden auf Social Media kund. Wie man die am Samstag dräuende "Starnacht am Wörthersee" im ORF sieht, hängt vom subjektiven Schmerzempfinden ab.

Ein harter Schlag

Schmerzhaft gestaltete sich für Britney Spears ein Zufallstreffen mit Victor Wembanyama (re.). AP Chris Pizzello, Eric Gay

Schmerzhaft gestaltete sich ein zufälliges Zusammentreffen zweier Stars in Las Vegas. Britney Spears erkannte Basketballstar Victor Wembanyama und wollte Hallo sagen – und wurde von einem seiner Securityleute geschlagen. Wem die Schlaghand gehörte, scheint nicht ganz klar zu sein. Spears berichtet, der Bodyguard habe sie mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen, die Polizei sei eingeschaltet worden.

Ein Überwachungsvideo soll zeigen, dass der Mann Spears' Hand so vehement von Wembanyamas Rücken wegstößt, dass diese ihr Gesicht getroffen hat. Und Wembanyama selbst erklärte vor Reporterinnen und Reportern später, er habe gar nicht mitbekommen, dass das Britney Spears war. Er habe nur gespürt, dass ihn jemand von hinten zu packen versucht habe und die Security dagegen eingeschritten sei. Der Bodyguard soll sich inzwischen entschuldigt haben.

Vida loca, freundschaftlich

Der Popsänger Ricky Martin und sein Ehemann Jwan Yosef haben sich getrennt. Die Kinder würden weiter gemeinsam und in Freundschaft erzogen.

Der 51 Jahre alte Puerto-Ricaner Martin hatte in den 1990er-Jahren mit Liedern wie "María" und "Livin' La Vida Loca" mehrere internationale Hits. Im Jahr 2018 heiratete er den syrisch-schwedischen Künstler Yosef (38). Sie hatten einander über Instagram Nachrichten geschrieben und erst nach einem halben Jahr persönlich getroffen. Das Paar hat eine vierjährige Tochter, Lucía, und einen drei Jahre alten Sohn, Renn. Im Jahr 2008 war Martin bereits Vater der Zwillingsbrüder Matteo und Valentino geworden.

"Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde für unsere Kinder zu beenden", teilte das Paar gemeinsam auf sozialen Medien mit – just am Internationalen Tag des Kusses. So eine Art freundschaftlicher Abschiedskuss.

Schlag, Schlager, Gabalier

Ob man Schlager als eine Art Steigerung von Schlag sieht, liegt natürlich im Ohr des Lauschers. Die Möglichkeit zum Selbstversuch bieten Barbara Schöneberger und Hans Sigl schon an diesem Samstag ab 20.15 Uhr, und zwar nicht alleine im ORF, nein, nun wieder als Eurovision auch in der ARD.

Zu rechnen ist mit Andreas Gabalier, Ray Dalton, Andrea Berg, Maite Kelly, Vanessa Mai, Melissa Naschenweng, Loi, Howard Carpendale, Kamrad, Die Mayerin, Alexander Eder, Beatrice Egli, Laura Bilgeri, Julian Le Play, Matteo Bocelli, den Wiener Sängerknaben und Tagtraeumer. Das kann was werden. (fid, 7.7.2023)