Belarus Lukaschenko: Prigoschin und seine Kämpfer sind nicht in Belarus

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hält sich dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zufolge in Russland und nicht in Belarus auf. Auch seine Kämpfer seien in Russland geblieben, sagte Lukaschenko. Bei Prigoschin wurden angeblich Goldbarren und bündelweise Geld gefunden