Wien – Am Montag könnte die Wiener Innenstadt frei von Fiakern sein: Laut Prognosen soll es bis zu 36 Grad bekommen, ab 35 Grad dürfen die Pferdekutschen nicht durch die Stadt fahren – aus Tierschutzgründen. Das Thema sorgt jeden Sommer aufs Neue für heftige Debatten zwischen Tierschutzorganisationen, Fiakervertretern, Stadt und Bund.

Die Kutscherinnen und Kutscher bestehen darauf, dass die Hitze keine gesundheitliche Gefahr für die Tiere darstelle. Organisationen wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) orten hingegen qualvolle Bedingungen für die mehr als 300 Pferde vor den Wiener Kutschen. Im Vorjahr kündigte Wiens Tierschutzstadrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) eine Studie an, die die Auswirkungen der hohen Temperaturen auf Pferde feststellen soll.

Leiden Pferde in der Stadt bei Hitze, oder ist alles gut? Darüber wird seit Jahren gestritten. apa / georg hochmuth

Bis Ergebnisse vorliegen, dürfte es allerdings ein bisschen dauern: Die Untersuchungen für die Studie werden in diesem Sommer durchgeführt, wie Czernohorszkys Büro auf STANDARD-Anfrage erklärt. "Derzeit wird eine gemeinsame Studie von Land Wien und dem Bund durchgeführt, um die Auswirkungen der heißen Jahreszeit auf Pferde und im speziellen auf Fiakerpferde umfassend zu untersuchen", heißt es in einem Statement. Im Oktober werde auf Grundlage der Ergebnisse weiter an der Untersuchung gearbeitet.

Pferde und Hitzestress

Projektpartner sei die Veterinärmedizinische Universität Wien, "die zum Studienthema 'Pferdenutzung im Zeichen des Klimawandels' bereits mit Recherchen und Vorarbeiten begonnen hat". Dabei gehe es um die "Darstellung von physiologischen Reaktionen und Verhaltensindikatoren, die Pferde bei Hitzestress anzeigen".

"Wenn die Fiaker verboten werden, dann kommen die in die Wurst" - STANDARD-Videoumfrage aus dem Mai 2022

Tierschutzminister Johannes Rauch dachte 2022 laut über ein Fiakerverbot in Wien nach. Wie reagieren die Betroffenen, deren Konkurrenz sowie Touristen und Passanten darauf? Wir haben in der Wiener Innenstadt nachgefragt. DER STANDARD

Die Stadt Wien verwies in der Vergangenheit auf zahlreiche Verbesserungen für den Tierschutz im Fiakergeschäft: So seien die Stellplätze in der Stadt mit Schattenspendern und Wasseranschlüssen ausgerüstet worden, hinzu komme die Hitzefrei-Regelung ab 35 Grad. Die Grenze auf 30 Grad zu senken, wie von Tierschützerinnen und Tierschützern gefordert, sei rechtlich nicht möglich, erklärte Czernohorszky. Bundesminister Johannes Rauch (Grüne) überlegte im Vorjahr gar ein vollständiges Verbot der Fiaker, Wien ist dagegen. Auch über die Kompetenzen sind sich Bund und Stadt uneinig – beide sind der Ansicht, die jeweils andere Körperschaft sei für etwaige Einschränkungen des Fiakergeschäfts zuständig. (sefe, 7.7.2023)