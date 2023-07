Die Verhandlungen für eine österreichische Bodenstrategie sind vorerst gescheitert. Das ist sehr schade, denn das Problem, dass in Österreich zu viel Boden verbraucht wird, lässt sich durch das bloße Scheitern dieser Gespräche leider nicht beheben.

Bodenschutz geht uns alle an. Getty Images/iStockphoto

Um inzwischen trotzdem was gegen den Bodenverbrauch zu tun, hat Greenpeace eine Petition gestartet. Bundesregierung, Landeshauptleute und Ortskaiser werden darin aufgerufen, "den zerstörerischen Bodenverbrauch zu beenden". 50.000 Unterschriften sind das Ziel, das sollte machbar sein, wenn man bedenkt, wie viele Bürgerinitiativen und Protestorganisationen es gegen einzelne Bauprojekte gibt. Wenn die sich alle mal vernetzen würden, wäre das eine breite Front gegen die herrschenden Verhältnisse, die das Bauen auf der grünen Wiese allzu leicht machen. Dazu müssten alle diese Initiativen aber halt auch ihre NIMBY-Attitüde („Not in my backyard“) ablegen und dafür eintreten, dass beispielsweise ein rein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplantes Bauvorhaben nicht nur nicht in ihrem eigenen "Hinterhof“(„Backyard“), sondern auch nirgendwo sonst umgesetzt wird.

Und noch etwas hat sich in den letzten Tagen getan: Der Marktforscher und Buchautor Andreas Kreutzer ("Das Ende der Maurerkelle") hat eine Website namens flaechenversiegelung.at gelauncht, auf der man sich für jede einzelne österreichische Gemeinde einen Überblick über Flächennutzung und Versiegelungsgrad verschaffen kann. Das Datenmaterial für das Jahr 2022 stammt vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und vom Umweltbundesamt.

Kreutzer will mit der Website auch darauf hinweisen, dass Österreich nicht - wie so oft genannt - „Europameister" im Flächenverbrauch ist, sondern dass es, zumindest wenn man den Dauersiedlungsraum als Bezugsgröße herannimmt, noch schlimmere Länder gibt. Ein schwacher Trost. (Martin Putschögl, 7.7.2023)