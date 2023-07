Bernhard Kuschey, "Flucht, Exil und Rückkehr österreichischer SozialistInnen. Anhand der Korrespondenzen von Ella und Karl Heinz". € 29,80 / 357 Seiten. Löcker, Wien 2023. Verlag

Für die vorliegende Arbeit konnte der Historiker Bernhard Kuschey v. a. die umfangreichen Korrespondenzen des sozialdemokratischen Politikers Karl Heinz (1895–1965) auswerten, die die dramatischen Schicksale, aber auch die politischen Positionen und Konflikte im linken Exil widerspiegeln. Heinz bekleidete in der Ersten Republik wichtige Funktionen in der österreichischen Sozialdemokratie (u. a. Vorsitzender der SAJ und der SJI, politischer Geschäftsführer des Republikanischen Schutzbundes und ab 1930 SDAP-Abgeordneter).

Im Februar 1934 musste er vor der Verfolgung durch den Austrofaschismus in die ČSR flüchten, wo er im Auslandsbüro österreichischer Sozialdemokraten (ALÖS) in Brünn an der Seite Otto Bauers und Julius Deutschs mitwirkte. Mit Unterstützung der damals starken deutschsprachigen Sozialdemokraten in der ČSR konnte sowohl vielen politischen Flüchtlingen geholfen als auch die Tätigkeit der illegalen Revolutionären Sozialisten tatkräftig unterstützt werden.

Schwere Zeiten

Als das ALÖS nach dem März 1938 nach Paris verlegt werden musste, ging Karl Heinz mit seiner Familie nach Schweden. Er wirkte als Vertreter der nunmehrigen Auslandsvertretung der österreichischen Sozialisten (AVÖS) und in der Flüchtlingshilfe, wobei ihm seine vielfältigen internationalen Verbindungen aus SJI-Zeiten behilflich waren. Nach dem deutschen Überfall auf Norwegen und Dänemark 1940 waren die antifaschistischen Flüchtlinge auch in Schweden gefährdet, im Besonderen Ella Heinz aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Kurz vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 konnte sich die Familie Heinz — wie einige andere Flüchtlinge, darunter Bertolt Brecht — über Wladiwostok in die USA in Sicherheit bringen.

Obwohl es auch an der US-Westküste ein sozialdemokratisches Exilnetzwerk gab, erlebte die Familie schwere Zeiten: Zeitweise musste Karl schwere, schlecht bezahlte Arbeiten verrichten, ehe er später eine seinen Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung in der University of Berkeley erlangte. Bei der Behandlung des österreichischen Exils hebt der Autor die herausragende Leistung Muriel Gardiners (und ihres Ehemanns und RS-Führers Josef Buttinger) hervor, die ihr Privatvermögen für Bürgschaften ("affidavits") einsetzte und damit hunderten Flüchtlingen die lebensrettende Einreise in die USA ermöglichte.

Unerwünschte Rückkehr

Nach der Befreiung 1945 bemühte sich Karl Heinz um die Rückkehr nach Österreich, musste aber – wie auch andere verdiente Sozialdemokraten (wie der legendäre Finanzstadtrat des Roten Wien Hugo Breitner) — feststellen, dass die Parteiführung der SPÖ dies nicht wünschte und dafür technische Gründe vorschob.

In einem ergänzenden Beitrag im Anhang weist der an der Universität Innsbruck tätige Historiker Peter Pirker auf der Grundlage britischer Archivquellen nach, dass sich Adolf Schärf und andere Sozialdemokraten schon vor der Befreiung gegen eine Massenrückkehr jüdischer Flüchtlinge aussprachen und diese Politik konsequent verfolgten. Die Publikation macht den großen Verlust an menschlichem, politischem und kulturellem Potenzial der österreichischen Sozialdemokratie sichtbar. (Wolfgang Neugebauer, 7.7.2023)