Der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen per Bundesgesetz bis 2035 bzw. 2040 ist de facto schon beschlossene Sache. Doch das Gesetz, mit dem er festgezurrt werden soll - das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) -, hängt noch in der parlamentarischen Warteschleife. Das Gesetz braucht eine Zweidrittelmehrheit, was in diesem Fall nur mit der SPÖ ginge, denn die FPÖ ist beim Klimawandel komplett auf Blockade gebürstet.

Damit die Dekarbonisierung gelingt, muss auch ins Wohnrecht eingegriffen werden. Heribert Corn

Auch die SPÖ verweigerte zunächst ihre Zustimmung, weil sie im Gegenzug effiziente Maßnahmen gegen die Inflation von der Regierung einforderte. Zuletzt gab es aber Signale vom neuen Parteichef Andreas Babler, dass die Blockadehaltung aufgegeben werden könnte.

Wohnrecht muss nachziehen

Die Zustimmung zum parlamentarischen Beschluss des EWG wäre aber nur die eine Seite der Medaille. Mit dem gesetzlichen Ende der fossilen Heizsysteme allein ist es nicht getan, es braucht auch notwendige Begleitgesetze im Wohnrecht, darauf weisen sämtliche Expertinnen und Experten aus der gewerblichen und auch aus der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft seit mehr als einem Jahr hin.

Und nicht nur sie. Auch in den Erläuterungen zum noch nicht beschlossenen EWG steht klipp und klar: "In weiterer Folge werden weitere Maßnahmen notwendig sein, um das Dekarbonisierungsziel im Gebäudesektor zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt dieser Gesamtstrategie werden geeignete wohnrechtliche Regelungen sein, die den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen, den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern und die Durchführung von thermischen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden vereinfachen."

Duldungspflichten etc.

Notwendig wären also zum Beispiel die Klarstellung von Duldungspflichten im Mietrechtsgesetz (MRG), damit Vermieter für einen kurzen Zeitraum in ihre Wohnungen können, um Leitungen neu zu verlegen oder ein dezentrales Heizsystem auszutauschen. Andererseits sind auch neuerliche Eingriffe in das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) nötig. Denn bei Häusern im Wohnungseigentum, insbesondere wenn es viele Miteigentümer gibt, ist die Anbindung der Wohnungen an eine zentrale Wärmeversorgung ansonsten kaum umsetzbar.

Doch warum wurde all das nicht gleich mit dem EWG mitverhandelt? Und warum nutzt man nicht wenigstens die nun gewonnene Zeit bis zum Beschluss des EWG, um diese Dinge zu verhandeln? Denn auf eines weisen Fachleute ebenso hin: "Die wohnrechtlichen Begleitgesetze sollten gemeinsam mit dem EWG beschlossen werden, nicht erst auf dessen Grundlage", sagt der Wohnrechtsexperte Christoph Kothbauer.

Uneinigkeit über Vorgangsweise

Vom Klimaschutzministerium, von dem der Entwurf für das EWG stammt, waren Eingriffe ins Wohnrecht ohnehin gleich in diesem Gesetz vorgesehen. Doch das ging dem Vernehmen nach sowohl dem fürs Wohnrecht zuständigen Justizministerium als auch dem Koalitionspartner ÖVP zu weit. Also wurden die wohnrechtlichen Passagen aus dem Entwurf gekippt, die Sache ans Justizministerium ausgelagert. Dort ist nun offenbar eine Arbeitsgruppe geplant. Offiziell bestätigt wird das vom Justizressort auf Anfrage des STANDARD aber nicht.

Was es gibt, ist ein Arbeitskreis, der von der Immobilienwirtschaft ins Leben gerufen wurde, um das Thema schon mal "vorzuverhandeln". Arbeiterkammer-Experte Walter Rosifka war bei einer Sitzung auch dabei, stieg dann aber wieder aus, weil ihm die Sache "zu vermieterlastig" war, wie er sagt.

Mietabschläge als Vorschlag

Doch die Zeit drängt nun eigentlich schon, und ohne umsichtigen Interessenausgleich wird es nicht gehen. "Die Kosten der Wärmewende müssten gleichmäßig auf Mieter und Vermieter verteilt werden", fordert auch das linke Momentum-Institut in einer Studie namens "Klimafittes Mieten". Vermieter sollten geringere Mieten verlangen dürfen, solange sie das Heizsystem nicht umgestellt haben, wird darin vorgeschlagen; das war auch von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schon einmal zu hören.

Weitere Forderungen bzw. Vorschläge des linken Think-Tanks: Förderungen für Hausbesitzer sollten an strenge Mietobergrenzen geknüpft sein, der Mieterschutz müsse gestärkt werden, heißt es weiter. Und im Mietrecht müsse das Recht auf thermische Sanierung verankert werden.

Und was ebenfalls gefordert wird, ist ein besserer Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten bei Contractor-Modellen. Diese gibt es bei Hauszentralheizungen, die Verträge werden nicht direkt mit Mieterinnen und Mietern, sondern mit Vermietern oder Hausverwaltungen abgeschlossen. "Die dort verwendeten Preisregime sind oft intransparent, Mieter:innen haben keine Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln", heißt es in der Studie. Ein Umstand, den auch die Arbeiterkammer schon öfters kritisiert hat. (Martin Putschögl, 7.7.2023)