Die SPÖ feierte ihr Sommerfest in der oberösterreichischen Hauptstadt. Bürgermeister Luger blieb nach Kritik an Babler der Veranstaltung fern

In aller Freundschaft: Für SPÖ-Chef Andreas Babler war es die erste "Rote Nacht" in Linz. MecGreenie Production OG

Sie ist ein Fixpunkt im roten Jahreskalender: die "Rote Nacht" des Bundes sozialdemokratischer Akademiker (BSA). Bereits zum 17. Mal ging das Sommerfest der Genossen am Donnerstagabend im Linzer Schloss mit zahlreichen Gästen über die Bühne. Wobei heuer die Vorzeichen deutlich anders waren. Mit Blick auf die internen Probleme samt Wahlturbulenzen der letzten Wochen war es für SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler vor allem ein wichtiger Basis-Stimmungstest.

Kritik aus dem Linzer Rathaus

Und zumindest auf dieser Ebene scheint man dem Neo-Parteichef durchaus wohlgesinnt: Babler, der in seiner Rede einmal mehr die Teuerung in den Vordergrund stellte, wurde an diesem lauen Sommerabend mit tosendem Applaus bedacht und genoss sichtlich das Bad in der Menge.

Doch die Harmonie ist durchaus trügerisch, denn im Vorfeld kam insbesondere aus dem Linzer Rathaus ein gehöriges Maß an Disharmonie. Bürgermeister und SPÖ-Stadtparteichef Klaus Luger zeigte sich zwar prinzipiell mit der Vorsitzkür durch die Basis einverstanden, nicht aber mit der Abstimmung über ein etwaiges Koalitionsabkommen: "Ein Koalitionspakt ist immer auch eine Abwägung und ein Kompromiss, der in erster Linie von denen verantwortet werden soll, die ihn ausverhandelt haben." Kritik übte Luger an Babler aber vor allem wegen dessen Aussagen zu Tempo 100 und seines Verständnisses für Klimaaktivisten. "Der neue Vorsitzende hat die Eigenart, seine persönliche Meinung zur Parteimeinung zu machen."

Mit Spannung wurde daher das Aufeinandertreffen von Babler und Luger erwartet. Doch der Showdown zwischen Freundschaft, Grillgut und kühlem Bier blieb in dieser "Roten Nacht" aus. Luger ließ sich "aus terminlichen Gründen" entschuldigen und wurde von Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SPÖ) vertreten. Was so manchem Genossen durchaus sauer aufstieß. "Zuerst schimpfen und dann feig sein und nicht kommen: Der hat einfach keine Eier in der Hose", merkte etwa eine Genossin im STANDARD-Gespräch an. (Markus Rohrhofer, 7.7.2023)