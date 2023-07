Der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 beschäftigt auch Jahre später noch die Justiz. APA / HELMUT FOHRINGER

Wien – "Ich habe gemacht, was er gewollt hat", erzählt die 27-jährige G. dem Schöffengericht über ihr Eheleben. Die Staatsanwältin wirft der Unbescholtenen Terrorunterstützung und falsche Beweisaussage vor – zugunsten des Vaters ihrer drei Kinder, den sie 2016 nach islamischen Recht geheiratet hatte, der zudem ein enger Freund des Attentäters vom 2. November war und für die Unterstützung des Anschlags nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist.

Drei Anklagepunkte gibt es: G. soll übersetztes IS-Propagandamaterial, das sie von ihrem Gatten bekam, Korrektur gelesen haben. Am Abend des Anschlags habe sie auf ein – von einer Freundin geschicktes – Video der Tat mit "Allahu akbar" reagiert. Und schließlich habe sie ihrem Ehemann ein falsches Alibi gegeben und behauptet, dass er am 2. November den ganzen Tag bei ihr in der Wohnung gewesen sei, obwohl er mehrere Stunden auswärts gewesen ist, wie die Ermittler anhand seiner Handydaten nachweisen konnten.

Die Angeklagte bekennt sich tatsachengeständig, übernimmt aber nur im letzten Punkt die volle Verantwortung. Zunächst will der Vorsitzende aber ihre Biografie näher beleuchten. Die Österreicherin wurde als Kind ägyptischer Eltern in Wien geboren und wuchs in der Bundeshauptstadt auf, besuchte die Mittelschule und absolvierte 2015 die Reifeprüfung. Die Familie war religiös, etwa einen Kopftuchzwang gab es aber für sie nie. "Ich war nach der Matura leicht orientierungslos", erinnert sie sich. Sie lebte damals alleine mit ihrem Vater zusammen, die Schulfreundinnen studierten anderes.

Vom Kopftuch zur Niqab

Sie freundete sich mit anderen Frauen aus einem islamischen Zentrum an und begann, ihren Glauben stärker zu betonen. Es begann mit dem Tragen eines Kopftuches. "Dann begann ich mich etappenweise zu bedecken", erinnert sich die unverschleiert vor Gericht sitzende Angeklagte. Am Ende stand die Niqab, also die nur mehr einen Sehschlitz freilassende Kleidung. Da war sie schon verheiratet.

Ihren Mann kannte sie schon seit ihrer Jugend, da er im selben Gemeindebau groß wurde, ab 2015 wuchs die gegenseitige Anziehung. "Er hat mir optisch extrem gefallen. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir: 'Woah. Feuer!'" Er kontaktierte ihren Bruder wegen einer Heirat, der Vater hatte zunächst Bedenken und wollte, dass sie ihr Studium beendet. Doch G. war nicht zu bremsen. Ein Jahr nach der Hochzeit kam das erste Kind, einen Tag später geriet ihr Gatte in einen Streit mit einem Mopedfahrer und verletzte ihn, was zu seiner zweiten Vorstrafe führte.

Die Ehe sei aber glücklich gewesen, sagt die Angeklagte, ihr gegenüber sei der Mann nie gewalttätig geworden. Und seine religiösen Ansichten? "Er war streng, aber ich habe das nie in die IS-Richtung gesehen." Die "Strenge" äußerte sich dadurch, dass sie nicht nur vollverschleiert die Wohnung verlassen musste, sondern den Gatten auch vorher um Erlaubnis fragen musste, wenn sie rauswollte. "Ich hab das mehr in Richtung Eifersucht gesehen", gibt die selbstbewusst auftretende und offen hörbar gebildete und sprachgewandte Angeklagte zu Protokoll.

Übersetztes Schriftstück kontrolliert

2019 habe ihr der Gatte dann ein aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte Dokument gegeben, sie sollte die Translation überprüfen. Aus Sicht der Anklagebehörde ist das Terrorunterstützung, da das Schriftstück von einem IS-Propagandakanal stammte. "Ganz ehrlich, man hat nicht direkt erkannt, dass es IS-Propaganda war", verteidigt sich G. dagegen. "Es ist um den Aufbau und die Strukturen EINES möglichen islamischen Staates gegangen, nicht um DEN Islamischen Staat", beteuert sie. Von "Köpfen" oder "Ungläubigen" sei nicht die Schreibe gewesen.

Ihr Mann habe auf sie auch nicht wie ein potenzieller Terrorist gewirkt, in der Wohnung habe es keine einschlägigen Devotionalien gegeben. "Er ist mehr vor dem Laptop gesessen. Er war ein richtiger Stubenhocker", erinnert sie sich. Seine kommerzielle Untätigkeit führte schließlich auch zur Krise: Im Spätsommer 2020 zog der Gatte aus, sie blieb – schwanger mit dem dritten Kind – zurück. Erst lebte er bei seinen Eltern, später zog er in die Wohnung des Wiener Attentäters.

Am 2. November sah sie ihn wieder, da man gemeinsam zum Kinderarzt musste. Er verabschiedete sich, am Abend kontaktierte ihre beste Freundin sie und machte sie auf den Anschlag in der Innenstadt aufmerksam. Im Chat-Protokoll schrieb G. dann "Allahu akbar" – "aber das war im Sinne von 'Oh mein Gott' gemeint", erklärt die Angeklagte. Tatsächlich prangert nicht nur die engagierte Verteidigerin Anna Mair, sondern auch der Vorsitzende das Vorgehen der Staatsanwaltschaft an: Aus dem Rest der sichergestellten Konversation geht nämlich hervor, dass G. nicht den Anschlag verherrlichte, sondern beispielsweise auch schrieb: "Krank. Mein Vater war vorher im Ersten."

"Ich hatte den Kurzschluss meines Lebens!"

Als ihr von ihr getrennt lebender Gatte wieder auftauchte, hatte ihre beste Freundin schon ein Bild des Attentäters übermittelt. Da gestand ihr der Ehemann, dass er bei diesem wohnen würde. "Ich hatte den Kurzschluss meines Lebens – mein Ehemann hat beim Attentäter gelebt! Ich wollte ihn umbringen!", regt sie sich auch heute noch auf. Als einige Wochen später die Polizei dann die Wohnung stürmte, habe sie freiwillig die Codes ihrer elektronischen Geräte herausgegeben, für den Vater ihrer Kinder aber doch gelogen: "Ich wollte ihn schützen."

Die Staatsanwältin zeigt sich in ihrem Schlussplädoyer davon überzeugt, dass G. genau gewusst habe, welch Geistes Kind ihr Gatte war. Sie wirft ihr auch vor, nach den Morden in der Innenstadt nicht selbstständig zur Polizei gegangen zu sein, um ihren Ehemann zu belasten. Dass sowohl die Bewährungshelferin als auch die Mitarbeiterin einer Deradikalisierungsstelle der Angeklagten eine "sehr, sehr positive Entwicklung" bescheinigen, ist für die Anklägerin irrelevant. Sie fordert bei einem Strafrahmen zwischen einem und zehn Jahren eine "empfindliche Strafe".

Verteidigerin Mair hält dagegen. Sie hätte ihrer Mandantin auch raten können, sich hinzusetzen, in Tränen auszubrechen und um Gnade zu flehen. "Aber das wäre Schauspielerei gewesen. Das mag ich nicht", erklärt die Juristin. Daher habe sie G. geraten, einfach und nüchtern ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Ehrliche und direkte Kommunikation ist nicht nur im Wirtschaftsleben, sondern auch vor Gericht ein gutes Rezept, wie sich herausstellt. Nach kurzer Beratung spricht der Senat die Angeklagte von den Terrorvorwürfen frei, für die falsche Beweisaussage fasst sie neun Monate bedingt aus. Erleichtert nimmt sie das Urteil an. Da die Staatsanwältin keine Erklärung abgibt, ist die Entscheidung aber noch nicht rechtskräftig. "Viel Glück! Bleiben Sie auf diesem Weg", wünscht der Vorsitzende G. noch, als sie den Saal verlässt. "Das mach ich ganz sicher!", verspricht sie. (Michael Möseneder, 7.7.2023)