Nach und nach scheinen sich die Anzeichen zu verdichten, dass deutliche Preiserhöhungen für die nächste iPhone-Generation zu erwarten sind. Für Interessenten in Europa bedeutet das, dass wenigstens die größte Variante, das iPhone 15 Pro Max, empfindlich teurer werden dürfte.

Seit Jahresbeginn kursieren Gerüchte, dass das nächste iPhone teurer wird. Wieder. Schließlich erfolgte – zumindest in Europa – schon mit dem iPhone 14 ein starker Preisschub. Da der US-Dollar im Vergleich zum Euro mittlerweile wieder nachgelassen hat, besteht die Hoffnung, dass bei den Einsteigermodellen keine Preiserhöhungen anstehen. Beim Topmodell dürfte der Preisaufschlag, auch in Europa, allerdings andere Gründe haben.

Periskopkamera als Preistreiber

Schenkt man dem Analysten Jeff Pu von Haitong International Securities Glauben, wird das Max-Modell des iPhone 15 preislich aus nachvollziehbaren Gründen anziehen. Es heißt nämlich, dass Apple seinem Flaggschiff eine exklusive Kamerafunktion hinzufügen will: Die Rede ist von einer sogenannten Periskopkamera, die einen fünffachen bis sechsfachen optischen Zoom ermöglichen soll. Bislang konnten Nutzerinnen und Nutzer nur auf einen optischen Dreifachzoom zurückgreifen.

Bei einem Periskop-Objektivsystem wird in der Regel ein Hauptobjektiv verwendet, um ein Bild aufzunehmen. Durch die Verwendung eines Winkelspiegels oder Prismas wird das Licht um 90 Grad abgelenkt und auf ein zweites Objektiv gerichtet, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Der Bildsensor und das zweite Objektiv sind seitlich im Smartphone platziert, um die Brennweite zu verlängern.

Diese Konfiguration ermöglicht es dem Smartphone, einen größeren optischen Zoombereich zu erreichen, ohne dass das Gerät selbst physisch größer werden muss. Auf diese Weise können Benutzer näher an das Motiv heranzoomen und dennoch detaillierte und qualitativ hochwertige Aufnahmen machen.

Was sich dadurch klarerweise erhöht, ist der Preis. Konkrete Preisangaben lässt sich Analyst Pu nicht entlocken – zuletzt war allerdings die Rede davon, dass sich die Preise in den USA für alle Modelle der neuen Generation im Vergleich zum direkten Vorgänger um bis zu 200 Dollar erhöhen dürften. Geht man davon aus, dass die "normalen" iPhone-15-Modelle verschont bleiben und wirklich nur das iPhone 15 Pro Max aufgrund der Kamera betroffen sein wird, dann müsste man mit einem Einstiegspreis von rund 1.500 Euro (in der kleinsten Speicherausführung) rechnen.

Ultra mit Verspätung

Unter Analysten vertreten ist auch die Annahme, dass Apple künftig ein ultimatives iPhone-Modell über der Pro-Serie positionieren könnte. Es gibt bereits seit einiger Zeit Gerüchte über ein iPhone 15 Ultra, und dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Premium-Smartphone-Markt eine zunehmende Nachfrage verzeichnet, trotz gestiegener Preise. Ein Blick auf die meistverkauften Smartphones des letzten Jahres zeigt, dass die Pro-Max-Variante erstmals mehr Umsatz generieren konnte als die Pro- und Basismodelle.

Bloomberg-Analyst und Apple-Experte Mark Gurman hat bereits Spekulationen über ein solches neues Flaggschiff angestellt. Sollten sich diese Informationen als wahr erweisen, müssten Interessenten jedoch noch eine weitere Generation warten. Denn Apple plant den Start angeblich erst für den Herbst 2024, was bedeuten würde, dass die Bezeichnung "Ultra" erst mit dem iPhone 16 kommt.

Das teuerste iPhone der Welt

Dass iPhone-Preisen offenbar keine Grenzen gesetzt sind, stellte neulich der prominente Tech-Youtuber Marques Brownlee unter Beweis: Er zeigte ein iPhone 14 Pro Max vor, das "nur" 25.000 US-Dollar kostet. Warum "nur"? Ganz einfach, weil das veredelnde Unternehmen Caviar, von dem er das Exemplar leihweise erhielt, unter der Bezeichnung "Diamond Snowflake" auch ein Modell im Programm hat, das unglaubliche 616.000 US-Dollar kostet und derzeit als teuerstes iPhone der Welt gilt.

Das Besondere daran ist, dass es weltweit nur drei Stück von diesen iPhones geben soll – und natürlich, dass die Rückseite dieses iPhone 14 Pro Max mit 570 Diamanten überzogen ist. Das hat übrigens nicht nur seinen Preis, sondern auch sein Gewicht. Das Smartphone wiegt nämlich ungefähr ein halbes Kilo und dringt damit schon in iPad-Regionen vor. Ein verspieltes Extra gibt es als Draufgabe: Besitzer dieser Seltenheit erhalten eine eigene Schachtel für den Schlüssel, mit dem man die Kassette öffnet, in dem sich der edle Apparat befindet. Das nennt sich dann wohl Luxus. (bbr, 7.7.2023)