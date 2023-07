Loreen holte heuer für Schweden ihren zweiten Sieg beim Song Contest. AP

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet im nächsten Jahr in der südschwedischen Stadt Malmö statt. Das gab der schwedische Rundfunksender SVT am Freitag bekannt. Malmö setzte sich damit gegen Konkurrenten wie Stockholm oder Göteborg durch. Die heurige Gewinnerin Loreen siegte für Schweden bereits zum zweiten Mal, 2012 in Baku mit dem Lied Euphoria und 2023 in Liverpool mit Tattoo. (APA, 7.7.2023)