Eine schöne neue Arbeitswelt? Davon ist laut einer aktuellen Umfrage unter Betriebsräten häufig wenig zu merken. Die Stimmung bei den Beschäftigten werde schlechter, weil der Druck steige, heißt es in einer Studie des Instituts Ifes im Auftrag von Arbeiterkammer (AK) Wien und Gewerkschaft. Studienleiterin Eva Zeglovits vom Ifes sagt: "Der Arbeitsdruck hat gerade seit Ende 2021 sehr stark zugenommen und ist geradezu explodiert."

Das Ifes hat knapp 2.000 Betriebsräte befragt, die ein Stimmungsbild von rund 700.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geben sollten. Hauptproblem für die Beschäftigten ist demnach mit deutlichem Abstand der Arbeitsdruck, gefolgt von der Führungskultur, Zwängen zu Überstunden und Erreichbarkeit sowie dem Arbeitsklima. Im krassen Gegensatz zum steigenden Leistungsdruck erlebten 56 Prozent der Befragten die Kommunikation unter den Beschäftigten als positiver als vor den Krisenjahren mit Pandemie, Krieg und höheren Energiepreisen.

Viele Beschäftigte erleben laut einer Umfrage unter Betriebsräten mehr Arbeitsdruck. IMAGO/Zoonar

AK vermisst "soziale Nachhaltigkeit"

Die in vielen Branchen akute Personalnot war in der Umfrage ebenfalls Thema. Die größten Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, orten die Betriebsräte im Lebensmittelhandel, im Verkehr und Transportwesen sowie im Bereich Gesundheit und Soziales.

Silvia Hruška-Frank, Direktorin der AK Wien, forderte bei der Präsentation des Papiers, Chefs müssten nach dem Umrüsten ihrer Firmen auf ökologische Nachhaltigkeit nun endlich die "soziale Nachhaltigkeit" in den Mittelpunkt rücken. Die Boni von Managern müssten auch an Ziele bei dieser sozialen Nachhaltigkeit gekoppelt werden.

Die Arbeitnehmervertreter in den Betrieben sehen Probleme vor allem beim Arbeitsdruck. Die Kommunikation unter den Mitarbeitenden und die Digitalisierung entwickelten sich hingegen positiv. DER STANDARD

Der leitende ÖGB-Sekretär Willi Mernyi sieht sich durch die Studie auch in der Forderung bestärkt, dass es eine Verkürzung der gesetzlichen Arbeitszeit geben müsse. Überstunden und ständige Erreichbarkeit verschlechterten das Arbeitsklima. Linderung brächten eine Viertagewoche oder eine sechste Urlaubswoche. Welche Forderung für den ÖGB dabei Priorität hat? Darauf wollte sich der Sozialdemokrat nicht festlegen. "In der Gewerkschaft können wir uns das branchenspezifisch anschauen", sagte Mernyi am Freitag.

Kocher: "Wird nicht gehen"

Eine strikte Absage kam am Freitag, noch bevor Mernyi die Forderung erhoben hatte, einmal mehr von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). „Die meisten Menschen in Österreich spüren sehr gut, dass dieser Wunsch flächendeckend nicht möglich ist. Weniger arbeiten bei gleichem Lohn und gleich hohen sozialen Leistungen wird einfach nicht gehen“, sagte Kocher im "Kurier", sonst gebe es unweigerlich weniger Wohlstand und Sozialleistungen. Aber: "Wenn sich einzelne Branchen für weniger Stunden oder alternativ für starke Lohnsteigerungen entscheiden, so ist das das Recht der KV-Verhandler."

Mernyi interpretierte Kochers Hinweis auf Sozialpartner und Kollektivverträge dann in seinem Sinne: "Herr Kocher hat vollkommen recht, wenn er sagt, es gibt Branchen, in denen das gut funktioniert." Der Gewerkschafter nannte als Beispiel die Papierindustrie.

Personalknappheit, steigende Energiepreise und Lehrlingsmangel: Diese Problemlagen beschreiben viele Betriebsräte in einer Online-Umfrage des Ifes. DER STANDARD

Appell für Lehrlinge

Hruška-Frank meinte wie Mernyi, der Mangel an Arbeitskräften sei zum Teil hausgemacht. Nur 20 Prozent der heimischen Unternehmen würden derzeit ausbilden. Tenor der Arbeiterkammer: Wer Leute will, muss Lehrlinge ausbilden. Das sei noch nie so gewesen, "dass die Betriebe einfach die Hand aufhalten", sagte Hruška-Frank. Auch in der Erwachsenenbildung könne man in Österreich noch viel mehr tun. (Lukas Kapeller, 7.7.2023)