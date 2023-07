Italien altert. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Rom - Die Zahl der über 100-Jährigen in Italien hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Dies teilte das nationale Statistikamt am Freitag mit. In seinem Jahresbericht erklärte das ISTAT, dass sich der Anteil der über 100-Jährigen seit Anfang des Jahrhunderts verdreifacht hat und im Jänner fast 22.000 Personen, zumeist Frauen, umfasste. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wächst in Italien schneller als in den anderen EU-Ländern.

Laut ISTAT ist das Durchschnittsalter in Italien zwischen Anfang 2020 und 2023 von 45,7 Jahren auf 46,4 Jahre gestiegen. Das Statistikinstitut geht davon aus, dass die Zahl der über 80-Jährigen im Jahr 2041 die Zahl von sechs Millionen überschreiten wird.

Am anderen Ende der Altersspanne zeigten die Zahlen, dass die Geburten auf einen historischen Tiefstand von 393.000 im Jahr 2022 zurückgingen, den niedrigsten Stand seit der Vereinigung Italiens vor mehr als 150 Jahren. Die Bevölkerungszahl des Landes ist seit 2014 stetig gesunken, und die Unterstützung und Pflege der wachsenden Zahl älterer Menschen ist eine der dringendsten Herausforderungen für Italien. (APA, 7.7.2023)