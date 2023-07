9.05 RÜCKBLICK

Die Früchte des Lebens – der Maler Giuseppe Arcimboldo Der Renaissancekünstler Giu­seppe Arcimboldo ist bis heute weltbekannt für seine mysteriösen Bilder, die skurrile Formen abbilden. Zum 430. Todestag des Malers am 11. Juli 2023. Bis 9.50, ORF 2

14.45 RENNEN

Formel 1 Großer Preis von Großbritannien 2023 Liveübertragung des Rennens aus Silverstone. Kommentare von Ernst Hausleitner und Robert Lechner. Bis 18.25, ORF 1

17.00 REPORTAGE

African Styles Eine junge Modedesign-Avantgarde aus Afrika erobert die westlichen Laufstege. Mode "made in Afrika" wird immer sichtbarer und markiert ein neues Zeitalter. Bis 17.55, Arte

18.00 SOZIALE MEDIEN

Die Psychotricks von Social Media Soziale Medien stehen unter Verdacht, Depressionen, Ängste und Essstörungen zu verstärken. Mit welchen Tricks arbeiten sie, um besonders Jugendliche süchtig zu machen? Bis 18.45, Tagesschau 24

19.15 DOKUMENTATION

Indien – Im Königreich der Tigerin Natur­fotografin und Dokumentarfilmerin Aishwarya Sridhar begleitet sechs Jahre lang eine Tigerin in Indiens Tadoba-Nationalpark. Bis 20.00, Phoenix

20.15 KLASSIKER

Betty und ihre Schwestern (USA 1994, Little Women, Gillian Armstrong) Zur Zeit des Bürgerkriegs müssen sich die Frauen der Familie March, eine Mutter und ihre vier heranwachsenden Töchter, behaupten. Die Literaturverfilmung nach Vorlage von Louisa May Alcotts Roman wurde dreifach oscarnominiert. Mit Winona Ryder. Bis 22.05, Arte

"Betty und ihre Schwestern" ist ein feministisches Coming-of-Age Drama, das vom Aufwachsen der March-Schwestern handelt. 20.15 auf Arte © 1994 Columbia Pictures Industries, Inc./All rights reserved

20.15 KONZERT

Erlebnis Bühne Live: Klassikstars am Traunsee 2023 Die Erlebnis Bühne-Freiluftsaison wird eröffnet: Klassische Werke und Oscar-gekrönte Melodien stehen auf dem Programm. Bis 21.50, ORF 3

22.05 FEEL–GOOD

Die Goldfische (DE, 2019, Alireza Golafshan) Nach einem Unfall sitzt Banker Oliver (Tom Schilling) im Rollstuhl. Doch er muss unbedingt in die Schweiz, um sein Schwarzgeld zu retten. In der Reha lernt er eine Gruppe von Menschen kennen, die als perfekte unschuldige Tarnung an der Grenze herhalten. Eine turbulente Fahrt beginnt. Mit Jella Haase. Bis 23.55, ORF 1

22.05 FAMILIENCLAN

Vier Brüder, fünf Schwestern: Die Kennedys Die berühmtesten Mitglieder John F. und Bobby Kennedy, aber auch die anderen Geschwister werden betrachtet, denn ihre Geschichte ist miteinander verwoben. Ein Cousin der Kennedys spricht über das beständige Irischsein der Familie. Bis 23.40, Arte

0.30 COMING-OF-AGE

Lovecut (Ö, CH 2020, Iliana Estañol, Johanna Lietha) Sechs Teenager entdecken ihre Identität, Beziehungen und die Liebe. Bis 2.05, SWR