Der britische Popstar gastiert am Samstag im seit Monaten ausverkauften Ernst-Happel-Stadion: Es wird laut!

Der Harry kommt. Und sein Butterflieger. Am Samstag werden wegen ihm kleine und große Mädchen kreischen müssen. Und ein paar Buben ebenso. Das ist okay. Harry ist für alle da. IMAGO/PA Images

Ohrenstöpsel nicht vergessen! Das ist wichtig. Und zwar nicht, weil die Musik so schrecklich wäre, nein. Die ist gepflegter Mainstream-Pop, der zwischen dem Erbe von A-ha und den Psychedelic-Rockern The Flaming Lips changiert. Aber die Fans, die sogenannten Harries, werden einen Lärm machen, der selbst fossilisierte Trommelfelle an ihre Grenzen bringen wird: Harrymania!

Denn Harry Styles hat überwiegend junge Fans mit überwiegend hohen Stimmen. Und wenn er am Samstag im seit Monaten ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion auftritt, wird jede Einzelne davon ihm die Nachricht überbringen wollen, wie toll sie ihn findet. Und das schallt, dass es knallt.

Der Adressat dieser Liebesbekenntnisse wird die Kunde demütig empfangen. Harry Styles ist der netteste aller netten Popstars. Ein 29-jähriger Brite, der meist in den USA lebt. Der serielle Monogamist gilt als weltoffen, reflektiert und ist selbstredend in Therapie, um mit seiner Popularität klarzukommen, um halbwegs auf dem Boden zu bleiben.

So, so cute!

Auf seinen Sixpack hat er einen Schmetterling tätowiert, das ist so, so cute – und er hat das Geld, um ihn entfernen zu lassen, wenn er daraufkommt, war doch keine so gute Idee.

Seine Karriere begann er mit der Boyband One Direction, die seit 2016 auf Eis liegt. 2017 veröffentlichte der als Harry Edward Styles Geborene sein erstes Soloalbum, seither ging es bergauf wie sonst nur bei Reinhold Messner.

Harry Styles - Watermelon Sugar (Official Video)



Er spielte in bislang vier Filmen mit und wurde zum Rolemodel des modernen Traummannes. Selbst wenn er über Oralsex singt, dann ursüß mittels Obstmetaphern wie im Hit Watermelon Sugar. Gleichzeitig dient diese Verklausulierung als Firewall für seine jüngsten Fans, die derlei Symbolhaftigkeiten noch nicht gegoogelt haben. Für die liegt es nahe, dass ein Vegetarier wie Harry über den Saft und die Süße von Wassermelonen singt, was sonst?

Styles glaubt an Karma und die Federboa. Dass er als Mann derlei trägt, wird ihm als Klischee-Terminator hoch angeschrieben – wobei das Little Richard vor 70 Jahren schon getragen hat, aber das ist den Teenagern heute natürlich wurscht, passt schon.

Gut zwei Stunden lang wird er in Wien auftreten. Er ist bekannt dafür, mit dem Publikum in Kontakt zu treten, spontan auf Situationen zu reagieren. Mag die Show noch so durchgeplant sein, dafür muss Zeit sein. Kreisch! (Die Ohrenstöpsel!!!!) (Karl Fluch, 7.7.2023)