BERÜHMTES DUO

Wham! Im Jahr 1981 gründeten die Schulfreunde Andrew John Ridgeley und Georgios Kyriacos Panayiotou alias George Michael im englischen Kaff Bushey eine Band. Die beiden werden Popgeschichte schreiben und mit Last Christmas einen All-Time-Hit haben. Die Doku blickt zurück auf die Jahre von 1981 bis 1986. Ridgeley zeigt Videos und Fotos. Aus dem Off sind Erinnerungen und ältere Erzählungen des 2016 verstorbenen George Michael zu hören. 90-minütiger Nostalgietrip. Netflix

TV-Tipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: Streit um Gebäudewidmung / Unerwartete Rechnung nach Straßenbauarbeiten / Unzulässige Kostenabzugsklauseln bei Lebensversicherungen. Bis 19.00, ORF 2

20.15 TV-PORTRÄT

Frau mit Prinzipien Günter Kaindlstorfer gratuliert Chris Lohner zum 80. Geburtstag und erinnert an die Karriere der Fernseh- und ÖBB-Stimme. Begonnen hat alles im Eiselsberghof in Wien-Margareten. Um 21.05 folgt eine Dokumentation über die Kultserie Kottan ermittelt, in der Lohner unverwechselbare Spaßauftritte hatte. Um 23.35 geht es weiter mit Sendungen von und mit Chris Lohner. Die Nacht schließt um ein Uhr mit einer Ausgabe von Soundcheck und einer musikalischen Zeitreise in das Wien ihrer Kindheit. Bis 2.00, ORF 3

20.15 KINOTICKET

Last Action Hero (USA 1993, John McTiernan) Durch eine magische Kinokarte wird der elfjährige Danny (Austin O’Brien) in einen Actionfilm katapultiert, wo er auf sein Idol, Supercop Jack Slater (Arnold Schwarzenegger), trifft. Persiflage auf das Actiongenre mit einem hemmungslos selbstironischen ­Terminator. Bis 22.15, ZDF Neo

22.00 KAMPFMASCHINE

Wanted (USA/D 2008, Timur Bekmambetov) Wesley (James McAvoy) hat einen langweiligen Job, seine Freundin betrügt ihn. Doch sein Leben ändert sich schlagartig: In einer Apotheke begegnet er Fox (Angelina Jolie), die behauptet, sein Vater sei ein Auftragskiller. Brachiale Action, in der kaum zwei Minuten ohne Schüsse vergehen – auf Kosten des Plots. Bis 23.40, ORF 1

Der 25-jährige Verlierertyp Wes bringt wirklich nichts auf die Reihe. Als die atemberaubende Fox in sein Leben tritt, ändert sich dies jedoch schlagartig. Volle Action mit Angelina Jolie: "Wanted" um 22 Uhr auf ORF 1. ORF/Universal

22.25 DOKUMENTATION

Frei von ... – Sind Ersatzlebensmittel die bessere Alternative? Die Dokumentation nimmt die Produktionsbedingungen, Rohstoffherkunft, Zubereitbarkeit, Gesundheit und nicht zuletzt auch den Geschmack unter die Lupe. Bis 23.20, Arte

1.35 KULTURMAGAZIN

Der Wal Themen: Lesung Alexander Rüdinger in Thalia. / Schloss Neugebäude. / Beisl­rocker Tschocherl. / The Ridin Dudes Trio Dancer against cancer. Bis 2.00, Okto