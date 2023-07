Thomas Schreiner bleibt dem Basketballsport treu. APA/ERWIN SCHERIAU

St. Pölten/Andorra la Vella - Thomas Schreiner, langjähriger Kapitän der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft, hat seine Karriere beendet. Der 36 Jahre alte Guard aus St. Pölten, der mehr als 140 Länderspiele bestritten hat, bleibt dem Sport jedoch treu und wird in den Betreuerstab seines letzten Vereins BC Andorra integriert. Er soll sich unter anderem um Individualtrainings kümmern.

Schreiner spielte in Österreich für St. Pölten, Fürstenfeld und Kapfenberg. 2012 wechselte der Guard nach Spanien, wo er für Andorra, Burgos, Bilbao, Lleida und zuletzt wieder Andorra auflief. Mit dem Klub aus dem Fürstentum in den Pyrenäen gelang ihm 2014 und zum Abschluss seiner Karriere zum zweiten Mal der Aufstieg in die ACB, die als stärkste europäische Basketballliga gilt. Schreiner war der erste gebürtige Österreicher, der in der höchsten Spielklasse im Land des zweifachen und amtierenden Weltmeisters tätig war.

Dem ÖBV-Nationalteam gehörte der Guard ab Sommer 2005 für mehr als 15 Jahre an. Sein letztes Länderspiel bestritt er Ende November 2020. (APA, 7.7.2023)