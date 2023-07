Um einen Ferienjob kümmert man sich natürlich rechtzeitig. Doch wer jetzt draufkommt, dass auf dem Konto Ebbe herrscht, hat noch Chancen auf Restplätze in Unternehmen. Was man dafür wissen sollte

Arbeiten in den Ferien? Das machen viele. Unternehmen sind darauf eingestellt. Interessierte bewerben sich aber meistens schon im Herbst. Getty Images/iStockphoto

Geld oder Leben? Man möchte ja gerne beides haben – vor allem wenn man die Monate davor strebert und strebert und strebert. Nur geht sich das mit dem sorglosen Leben leider wieder einmal nicht aus: Ebbe auf dem Konto.

Restplätze für Spätzünder

Wer jetzt erst zum Schul- und Semesterschluss draufkommt, dass er oder sie fürs Erste lieber die Ärmel hochkrempeln sollte, um danach über die Stränge schlagen zu können, der ist natürlich zu spät dran – viel zu spät. Ferialjobs werden von den Unternehmen im Großen und Ganzen ab Herbst vergeben. Planung ist das halbe Leben, der frühe Vogel fängt den Wurm – alles Binsenweisheiten, eh. Man hat halt einfach oft anderes zu tun.

Aber eine gute Nachricht für Spätzünder: Es gibt noch einige Restplätze, wie eine kleine Umfrage unter heimischen Unternehmen zeigt.

Eine Frage des Alters

Vor der Bewerbung sollte man einiges wissen. Junge Menschen sind gesetzlich besonders geschützt. Nicht in jedem Alter darf man alles machen. Babysitten, Zeitungen austragen, Nachhilfe geben – kleine Jobs wie diese darf man schon mit 14 Jahren ausüben, mit 15 öffnen sich finanziell schon mehrere Türen. Dann ist die offizielle Schulpflicht beendet, und man gilt für den Gesetzgeber als jugendlich. Aber auch da gibt es Einschränkungen: Schwere körperliche Arbeit oder zum Beispiel Schichtarbeit ist nicht erlaubt – dazu muss man 18 sein.

In diesem Alter geht es dann mit den Wahl- und Verdienstmöglichkeiten also erst so richtig los. Doch was ist jetzt tatsächlich noch an Jobs zu haben?

Ferialpostler

Wer die Sommerferien zum Beispiel bei den Großeltern in der Steiermark verbringen will oder die Tante in Kärnten wegen der schönen Seen und der coolen Events aufsuchen möchte, könnte das gut mit einem Ferienjob bei der Post verbinden. In den Landeshauptstädten ist der Großteil der Sommerpostler und -postlerinnen zwar bereits rekrutiert, auf dem Land kann man es aber immer noch versuchen.

Wer gerne früh aufsteht, ist bei einem Ferialjob bei der Post im Vorteil. Dienstbeginn ist in der Regel um sechs Uhr morgens. IMAGO/Manfred Segerer

Frühaufsteher sind bei diesem Job eindeutig im Vorteil. Der Dienstbeginn ist in aller Regel um sechs Uhr früh, dafür hört man im besten Fall auch früher wieder auf und kann dann im Freibad die Seele mit Gleichgesinnten baumeln lassen. Ab 18 Jahren ist man dabei, das große Geld macht man dabei aber nicht. Gut 1100 Euro netto schauen für Ferialpostler oder -postlerinnen monatlich heraus, einen Bonus gibt es für jene, die den Job bereits einmal gemacht haben – etwa 100 bis 150 Euro mehr.

Muskeln spielen lassen

Wer Muskeln hat und gerne anpackt, kann es auch bei der Müllabfuhr versuchen – körperliche Fitness wird dort nämlich genauso vorausgesetzt wie die Vollendung des 18. Lebensjahres. Für empfindsame Näschen ist der Job eher nichts, auch eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber Gerüchen und Schmutz sowie Ausdauer schaden bei dieser Art von Job nicht. Bei der Stadt Wien sind diese Ferienjobs bereits vergeben, beim privaten Anbieter Saubermacher eigentlich auch. Aber es kann vorkommen, dass jemand ausfällt, dann muss kurzfristig nachbesetzt werden. Frauen wie Männer sind willkommen – von Karpfenberg über Krems bis Graz, die Saubermacher sind nicht nur in Wien unterwegs. Die Ersten beginnen ihr Tagwerk um fünf Uhr früh, einen späteren Dienstbeginn gibt es noch um sieben Uhr morgens. Dank diverser Zulagen ist der Verdienst beim privaten Mülldienst nicht schlecht, netto schauen 1900 Euro heraus.

Raus aus der großen Stadt, rein in die Provinz muss auch, wer einmal in der Produktion, vielleicht sogar mit Schichtbetrieb – zum Beispiel bei der Voestalpine – malochen will. Ein Mindestalter von 18 Jahren wird vorausgesetzt. Allein in seinem Headquarter in Linz vergibt der Stahlkonzern etwa 700 Ferialarbeitsplätze pro Jahr – vorwiegend in IT-Abteilungen oder im Finanzbereich. Diese Ferialpraktika sind aber hochbegehrt und bereits vergeben.

Wer nach größerer Auswahl strebt, der sollte sich besser bereits im September bewerben. Doch auch bei der Voestalpine gilt: Restplätze gibt es noch! Zum Beispiel in der Produktion, etwa in der Steiermark – in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben oder in Krieglach im Mürztal. Der Bär steppt hier zwar nicht, aber für Outdoorbegeisterte gibt es ein großes Angebot. Abhängig von der Qualifikation und früheren Ferialjobs im Unternehmen liegt die Entlohnung zwischen 1000 und rund 2000 Euro netto. Offenheit, Lernbereitschaft und Engagement werden hier dezidiert vorausgesetzt – damit fährt man aber wohl bei allen Ferialjobs gut.

Verdienen statt ausgeben

Wer gerne einmal dort gegen Bezahlung arbeiten möchte, wo er oder sie sonst täglich sein Geld ausgibt, kann es auch in der Gastronomie versuchen. McDonald’s sucht derzeit 600 Ferialmitarbeitende in ganz Österreich – von Innsbruck über Steyr bis Oberwart. Mindestens vier Wochen muss man für den Job auf- und ein Mindestalter von 16 Jahren mitbringen, rund 1500 Euro netto schauen dabei heraus.

Auch im Handel kann man es noch versuchen. Dort sind quer durch die Branche Mitarbeiter sehr gesucht. Bei der Handelskette Spar zum Beispiel kann man ab 15 Jahren einsteigen. Ferienjobs gibt es in der Regel noch im Verkauf, denn auch hier springen Ferialarbeitskräfte für urlaubende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Geboten werden netto monatlich rund um die 1600 Euro, Stellen gibt es eher noch im urbanen Bereich.

Aushilfsjobs

Im Verkauf könnte man es bei der Bäckerei Ströck versuchen. Auch hier gibt es noch vereinzelt Jobs. Ein Mindestalter von 16 Jahren wird vorausgesetzt, die Entlohnung für 40 Stunden liegt bei rund 1500 Euro netto. Der schwedische Möbelriese Ikea verfolgt eine etwas andere Linie. Er vergibt weder im klassischen Verkauf noch in der Logistik oder in der Verwaltung viele Ferienjobs. Man setzt eher auf Praktikanten und Praktikantinnen, die dann aber meist über längere Zeiträume beschäftigt werden.

Wenn Not am Mann oder der Frau ist, kommen Aushilfskräfte während der Ferienmonate vielen Betrieben sehr gelegen. APA/dpa/Peter Kneffel

Sein Glück versuchen kann man natürlich immer und überall. Wenn Not am Mann oder der Frau ist, kommen Aushilfskräfte während der Ferienmonate vielen Betrieben oft sehr gelegen. Bei der Lieblingspizzeria anklopfen, im Strandcafé, beim Eissalon oder beim Bäcker in der Nachbarschaft: Eine Nachfrage kostet nichts. Immer wieder fallen in Unternehmen auch in letzter Minute Bewerber und Bewerberinnen aus. Dann wird gerne auf jene zurückgegriffen, die sich auf gut Glück im Vorfeld einmal beworben haben. Dazu kommen zahlreiche Portale wie studentjob.at, jugendservice.at, jooble.org, wo man immer noch fündig wird. Auch das Arbeitsmarktservice (AMS) spuckt zahlreiche befristete Arbeitsverhältnisse aus.

Das Kleingedruckte

Ein wichtiges Stichwort: Die Dauer des Ferialjobs muss nicht über die gesamte Ferienzeit gehen. Auch das Ausmaß der Wochenstunden wird zwischen Arbeitgeber und Jobbenden vereinbart. Entlohnt werden muss mindestens nach Kollektivvertrag (KV), ob zusätzlich ein anteiliger Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld besteht, hängt vom jeweiligen Branchen-KV ab. Natürlich besteht auch anteiliger Urlaubsanspruch – bei einer Fünf-Tage-Woche sind das pro gearbeiteten Monat zwei Tage. (Auf den Seiten des AMS finden sich alle wichtigen Details)

Das unterscheidet diese Jobs auch von jenen, die praktisch immer – also auch in den Ferien – verfügbar sind. Klinkenputzer und Spendenkeiler, hochtrabend Fundraiser genannt, sind fast immer gesucht. "Der Ferienjob, bei dem sich Leistung lohnt", wird das auf diversen Websites vollmundig beworben. Um Spenden zu betteln ist kein Honiglecken. Wer aber gerne Leute anspricht und einen guten Schmäh hat – schlecht bezahlt sind die Jobs nicht. 3000 Euro für vier Wochen aufwärts sind im Schnitt zu verdienen. Allerdings ist man meist nicht angestellt. Um Urlaubsansprüche und Urlaubsgeld fällt man also um. (Regina Bruckner, 7.7.2023)