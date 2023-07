Menschen haben am Zaun Blumen niedergelegt. REUTERS/HOLLIE ADAMS

London – Nach dem schweren Auto-Unfall an einer Londoner Schule, bei dem ein Mädchen starb, sind zwei Verletzte noch in Lebensgefahr. Es handle sich um eine Achtjährige und eine Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, teilte die Londoner Polizei am Freitag mit. Die anderen Verletzten seien nicht lebensgefährlich verletzt, darunter ein acht Monate altes Baby. Bei dem Unglück am Donnerstag war eine Achtjährige ums Leben gekommen.

Die Ermittler suchten mit Hochdruck nach der Ursache. Die 46 Jahre alte Fahrerin, die mit ihrem Wagen in ein Gebäude der Volksschule gekracht war, kam nach einer Festnahme gegen Auflagen auf freien Fuß. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei den verletzten Kindern im schulpflichtigen Alter um Schülerinnen und bei den Erwachsenen um Eltern oder Betreuer, aber nicht um Schulmitarbeiter handle.

Keine Hinweise auf Terrortat

Zu dem Unfall war es gekommen, als mehrere Kinder zum Ende des Schuljahrs eine Tee-Party im Freien feierten. Auf Fernsehbildern war ein beschädigter Land Rover neben dem Schulgebäude zu sehen, der offenbar einen Zaun durchbrochen und ein ganzes Stück weit auf dem Schulgelände zurückgelegt hatte. Die Fahrerin wurde wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt durch gefährliches Fahrverhalten festgenommen. Die Ermittler gehen nicht von einer Terrortat aus.

An der Schule im Südwestlondoner Stadtteil Wimbledon legten Trauernde und Anrainer Blumen und Kuscheltiere nieder. Auch der Chef des All England Lawn Tennis Club, der das berühmte Tennisturnier von Wimbledon ausrichtet, Ian Hewitt, kam zur Unfallstelle und zeigte sich tief betroffen. Die Schule schrieb in einer Mitteilung auf ihrer Internetseite: "Unsere Gedanken sind in dieser furchtbaren Zeit bei den Angehörigen und den Familien der Verletzten. Es ist noch zu früh, um das Geschehene zu verstehen, aber wir sind uns der erheblichen Auswirkungen bewusst, die dieses schreckliche Ereignis auf unsere Schüler und ihre Familien haben wird." (APA, 7.7.2023)