Genf – Die Vereinten Nationen treiben den Einsatz von mit künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerten Roboterfahrzeugen für die Lieferung von Lebensmittelpaketen in Konflikt- und Katastrophengebiete voran. "Manchmal ist es zu gefährlich, einen Fahrer oder Mitarbeiter des Welternährungsprogramms zu schicken", sagte der Leiter der Innovationsabteilung des World Food Programme (WFP), Bernhard Kowatsch, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Einsatz dieser Technologie könnte also ein Schritt in die richtige Richtung sein."

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Angriffe auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Zahl der gewaltsamen Konflikte ist derzeit so hoch wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Allein das WFP, die Lebensmittelhilfsorganisation der Vereinten Nationen, hat in diesem Jahr im Sudan-Konflikt bereits drei Mitarbeiter verloren.

Kowatsch nahm an einer Konferenz teil, die von der Internationalen Fernmeldeunion in Genf organisiert wurde. Dabei ging es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Erreichung der globalen Ziele der Vereinten Nationen, etwa der Beseitigung von Hungersnöten.

Einsatz im Südsudan

Viele der infrage kommenden Lastwagen können jeweils etwa ein bis zwei Tonnen Lebensmittel transportieren. Sie wurden erstmals während des Kampfes um die syrische Stadt Aleppo zwischen 2012 und 2016 entwickelt, sagte Kowatsch. Humanitäre Helfer hatten damals Schwierigkeiten, Hilfsgüter in die belagerten Teile der Stadt zu bringen. Abwürfe aus der Luft seien teuer und erforderten große Flächen, die in diesem Teil Syriens nicht ohne weiteres zur Verfügung gestanden wären, sagte er.

Die UN-Organisation setzt bereits etwa 50 dieser Fahrzeuge im Südsudan ein, für die jedoch derzeit noch Fahrer benötigt werden. Im Rahmen des Projekts Ahead (Autonomous Humanitarian Emergency Aid Devices) mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) würden Anfang nächsten Jahres auch Lkws ohne Fahrer getestet, sagte Kowatsch. KI wird eingesetzt, um Daten aus verschiedenen Quellen wie Satelliten und Sensoren zu kombinieren, sodass die Lastwagen ferngesteuert gelenkt werden können. Der Südsudan soll der erste Ort sein, wo die neue Technik eingesetzt wird. (Reuters, 7.7.2023)