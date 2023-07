In unserer digitalen Zeit in Österreich eine neue, gedruckte Vierteljahresschrift herauszugeben ist herausfordernd. Wendet sich die Publikation noch dazu an ein politisch links stehendes, ideologiekritisches Publikum, so zeugt das außerdem von Mut.

Die Politikwissenschafterin Monika Mokre und der Filmexperte Kurt Hofmann haben sich dieser Aufgabe gestellt – und in der Nullnummer der von ihnen herausgegebenen – und eigenfinanzierten – Zeitschrift Brot & Spiele höchst interessante Texte gesellschaftskritischer Autorinnen und Autoren versammelt – bekannten und unbekannten.

Im Heft vertreten sind etwa der Kriminologe Arno Pilgram, die Chefredakteurin der deutschen Taz, Ulrike Winkelmann, sowie der ursprünglich der Frankfurter Schule zuzurechnende Soziologe und Psychoanalytiker Helmut Dahmer. Nicht unironisch steht der verlegerische Startversuch unter dem Motto "Scheitern". Als Klammer des Gebotenen kann aber ebenso das Aufzeigen von Widersprüchen in zentralen gesellschaftlichen Diskursen gelten: vom Gefängniswesen über Klimaproteste, die Frage der Abtreibung und die Implikationen des Kriegs in der Ukraine.

Hinzu kommen spannende Beiträge über Filme und Krieg anhand von Werken Jean-Luc Godards und John Hustons. Co-Herausgeber Hofmann will mit dieser Mischung politisch und kulturell interessierte Menschen ansprechen, "die einen Satz gern auch noch ein zweites Mal, mit skeptischer Absicht, lesen. Die sich mehr als nur bestätigt fühlen wollen und neugierig geblieben sind." Eine der ersten regulären Brot & Spiele-Nummern soll sich dem Phänomen "Influencer" widmen. (Irene Brickner, 7.7.2023)