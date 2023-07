Mexiko-Stadt – Bei einer Explosion auf einer Bohrinsel im Golf von Mexiko sind mehrere Arbeiter verletzt worden. Mindestens drei weitere würden vermisst, sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag. Das Unglück ereignete sich auf der Offshore-Plattform Nohoch Alfa des staatlichen Ölkonzerns Pemex rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Ciudad del Carmen, wie örtliche Medien berichteten.

Im August 2021 brannte vor Campeche eine Bohrinsel (Archivbild). epa/Tribuna de Campeche

Rettungs- und Feuerlöschschiffe von Pemex sowie der Marine waren im Einsatz. Die Explosion habe sich am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) an einer Gasförderanlage ereignet, sagte López Obrador. Laut Medien wurden mindestens fünf Arbeiter verletzt. Auf Videos war nach der Explosion ein Brand zu sehen. Das Personal sei nach dem Unglück in Sicherheit gebracht worden, sagte der Präsident. (APA, 7.7.2023)