Russland ist Teil des UN-Sicherheitsrats. AP/EDUARDO MUNOZ

Damaskus – Russland will als Teil des UN-Sicherheitsrats erneut eine Verlängerung für Hilfslieferungen aus der Türkei für etwa vier Millionen Menschen im Nordosten Syriens auf sechs Monate beschränken. Dies teilte das Land am Freitag mit. Die im Jänner 2023 verabschiedete sechsmonatige Genehmigung läuft am Montag aus. Dann will der UN-Sicherheitsrat Diplomaten zufolge sowohl über den russischen als auch über einen von der Schweiz und Brasilien verfassten Vorschlag abstimmen.

Dieser sieht vor, für weitere zwölf Monate Hilfsgüter über die Türkei nach Syrien zu liefern. Um eine Resolution zu verabschieden, sind mindestens neun Ja-Stimmen und kein Veto Russlands, Chinas, der USA, Frankreichs oder Großbritanniens erforderlich.

Verbündete der syrischen Regierung

Als Verbündeter Syriens stellt Russland seit langem die Notwendigkeit der Maßnahmen infrage, da sie dem Land zufolge eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens darstellen und mehr humanitäre Hilfe aus Syrien selbst in das Gebiet geliefert werden sollte. Russland hatte bereits im vergangenen Jahr die Verlängerung der Lieferungen um zwölf Monate mit einem Veto verhindert.

Ursprünglich hatte der Sicherheitsrat 2014 Hilfslieferungen aus dem Irak, Jordanien und zwei Grenzübergängen in der Türkei genehmigt. Russland und China haben jedoch durchgesetzt, dass sich der Lieferweg nach Syrien auf einen Punkt an der türkischen Grenze beschränkt. Die Genehmigung durch den Rat war damals erforderlich, weil die syrischen Behörden dem humanitären Einsatz in den von Oppositionellen gehaltenen Gebieten nicht zustimmten. (APA, 8.7.2023)