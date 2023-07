Wien – Fast schon regelmäßig sorgten in den vergangenen Monaten Politiker und Politikerinnen der SPÖ für Unverständnis und Kopfschütteln wegen ihrer Positionen zum Ukraine-Krieg. Der Schwechater SPÖ-Chef David Stockinger musste nach einem Ö1-Beitrag über Fotos von ihm in einer Uniform des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes zurücktreten. Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im April per Videoschaltung zum Nationalrat sprach, fehlte mehr als die Hälfte des roten Parlamentsklubs bei dessen Rede – darunter die damalige Parteichefin und außenpolitische Sprecherin Pamela Rendi-Wagner, die sich im Nachhinein mit der Angabe von Krankheitsgründen entschuldigte.

Manche gestanden das Fernbleiben und ihre Positionen im Nachhinein als Fehler ein. Der Abgeordnete Robert Laimer etwa sieht sich mittlerweile als "geläutert". Er sei "zu nachgiebig gegenüber Russland" gewesen, "weil die Rote Armee bei der Befreiung Österreichs auf der sicheren Seite stand."

Rasche Löschung

Doch auch am Freitag schickte sich wieder jemand aus der SPÖ an, ins außenpolitische Fettnäpfchen zu treten. Diesmal war es der Nationalratsabgeordnete Christoph Matznetter, der in einer Antwort auf einen Tweet der neuen außenpolitischen Sprecherin der Sozialdemokraten Petra Bayr (nach dem Abgang Rendi-Wagners) schrieb, dass "beide Seiten" nicht wollen, "dass die Waffen schweigen und die Menschen am Leben bleiben". Bayr hatte zuvor dem "Falter" ein Interview gegegeben, in dem sie bei ukrainischen Kollegen aktuell wenig Bereitschaft für einen Waffenstillstand ortete: "Wenn ich mit ukrainischen Abgeordneten spreche, dann sagen die mir, wir wollen keinen Waffenstillstand, sondern den Krieg gewinnen."

Bayr hatte damit allerdings nicht dasselbe gesagt, wie Matznetter in seinem Tweet. Dieser erweckte den Eindruck, die Ukrainer hätten gleich viel Schuld am Blutvergießen wie den Russen – ein Argument, das auch prorussischen Propagandaargumenten in der Regel immanent ist und ignoriert, dass es in diesem Krieg einen klaren imperialistischen Angreifer gibt, der den Krieg durch einen Rückzug noch jederzeit durch eine Abzug aus dem Nachbarstaat beenden könnte. Und dass auf der anderen Seite mit der Ukraine ein Opfer steht, das sich verteidigt.

Matznetter löschte den Tweet nach viel Kritik auf Twitter rasch wieder und schrieb: "Mein Tweet war unglücklich, weil manche glaubten, dass ich beide Seiten gleich verantwortlich betrachten würde, dem ist nicht so – Russland ist klar Aggressor und die Ukraine das Opfer. Deshalb habe ich ihn gelöscht. Sorry."

Matznetter bezweifelte MH17-Abschuss

Matznetter bezweifelt MH17 Abschuss durch russische Separatisten

Klartext

Matznetter sorgte jedoch auch in der Vergangenheit schon für reichlich Irritation, als er 2014 in seiner Funktion als Vizepräsident der österreichisch-russischen Gesellschaft den Abschuss des Fliegers MH17 durch russische Separatisten über der Ostukraine in einem ATV-Interview bezweifelte. 298 Menschen starben damals. Er kenne nur Dokumente, die eher auf einen ukrainischen Abschuss hindeuten, sagte er damals. Auch auf mehrmalige Indizien, die ihm Moderator Martin Thür damals darlegte, sprach er damals nur von "Propaganda auf beiden Seiten." (faso, 8.7.2023)